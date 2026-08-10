LCDLF 2026: Ximena Herrera Es Eliminada Pero va al Exilio con Mariana Ochoa

La Casa de los Famosos México 2026 tuvo a su segunda habitante eliminada, pero se implementó la dinámica del "exilio", en la que el público podrá tomar el control para definir el regreso de Ximena Herrera o de Mariana Ochoa.

Este domingo 9 de agosto, Ximena Herrera fue quien tuvo menos votos y técnicamente debió abandonar la competencia.

Sin embargo, Galilea Montijo reveló de último momento que la actriz tendrá oportunidad de regresar.

El público podrá votar hasta el martes para decidir si la primera eliminada del pasado domingo, la cantante Mariana Ochoa, vuelve, o si mantienen a Ximena Herrera.

Los demás habitantes no saben nada del "exilio" y celebraron que Masad Altamimi volvió. El creador de contenido y empresario árabe agradeció el apoyo a toda Latinoamérica.

Solo los televidentes están al tanto del cambio sorpresa que implica a las dos competidoras.

¿Cómo es el exilio?

Herrera y Ochoa entran a una especie de limbo dentro de la residencia y se mantienen en La Casa hasta el 11 de agosto, cuando se anunciará la determinación final.

Las dos están en una habitación que puede ser vista en directo 24/7 a través de ViX Premium. El espacio del exilio no se había implementado en las ediciones anteriores del reality.

En las imágenes mostradas, se aprecia que se trata de un cuarto de condiciones precarias, donde haya una mesa de tablas, dos camas, un baúl, así como una estufa pequeña, todo en área muy reducida. La pintura del lugar igual se ve deteriorada.

"Esto es una experiencia dentro de la experiencia", dijo Galilea a las dos eliminadas luego de conectarse al cuarto donde ambas se reencontraron.

#XimenaHerrera y #MarianaOchoa se encuentran en #ElExilio y tú tienes el poder de decidir quién regresa a la casa.



🏠 #LaCasaDeLosFamososMx | Ve el momento completo en ViX 👉 https://t.co/H5EwMtcXkZ pic.twitter.com/HVS5S4YjIh — La Casa De Los Famosos México (@LaCasaFamososMx) August 10, 2026

"La Jefa" dijo que el exilio siempre existió, pero Herrera y Ochoa son las primeras en usarlo. Por fuera, figura como una casa humilde.

Galilea Montijo explicó que la participante que vuelva no podrá nominar ni ser nominada esta primera semana.

En el exilio, la gente podrá evaluar el comportamiento de las competidoras, cómo se llevan entre ellas y lo que dicen de sus compañeros en las próximas 48 horas.

La noche de eliminación estuvo marcada por la tensión entre los participantes, quienes esperaban conocer quién recibiría el menor respaldo de la audiencia.

Finalmente, durante la gala de este domingo, se anunció la nueva dinámica.

¿La Casa se reacomoda?

Por lo menos hasta el martes, cambiará la dinámica dentro de La Casa, ya que los habitantes que permanecen en competencia tendrán que comenzar una nueva semana de estrategias, alianzas y nominaciones mientras buscan avanzar en el reality ignorando de momento el exilio.

Técnicamente, quedan 16 habitantes. La primera eliminada de la cuarta temporada del reality fue Mariana Ochoa, quien dijo que le hubiera gustado permanecer más tiempo.

Ximena Herrera no tuvo el respaldo del público este 9 de agosto entre los nominados en la placa de la segunda semana:Ernesto Laguardia, Memo Schutz y Masad Altamimi.

La "salida" dejará nuevas reacciones, especialmente entre quienes tenían una relación cercana con la habitante que "salió".

ASJ