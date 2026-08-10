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LCDLF 2026: Ximena Herrera Es Eliminada Pero va al Exilio con Mariana Ochoa

La segunda gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 no terminó con la salida de uno de los habitantes, sino con una nueva dinámica

ExilioLas participantes se reencontraron en una casita conocida como el Exilio. Foto: Las Estrellas.

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