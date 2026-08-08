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Boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Hoy: Las Claves que Desataron los Rumores de Nupcias

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se comprometieron en agosto 2025; luego del fin del Mundial 2026, comenzaron a crecer los rumores de la boda.

Boda de Cristiano Ronaldo y Georgina RodríguezCristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez anunciaron su compromiso en agosto 2025, Foto: Instagram
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