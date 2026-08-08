Boda Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez Hoy: Las Claves que Desataron los Rumores de Nupcias

Luego de que se confirmara el compromiso entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, comenzaron a crecer las expectativas sobre la boda, pues se espera que sea una de las celebraciones del año. Por ello, los rumores de que se realizará este fin de semana han aumentado con fuerza y aquí te damos las claves que los desataron.

La pareja comenzó su relación en 2016 y su historia comenzó como un tradicional cuento de hadas: se conocieron en una tienda de Gucci, donde ella trabajaba.

A partir de ese momento, su relación acapara los reflectores y ella se ha convertido en un ícono no solo de moda, sino también de estilo de vida y de redefinición de las opiniones sobre cuerpos ajenos.

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Las claves que desataron los rumores de la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Las especulaciones sobre una posible boda entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a acaparar la conversación en redes sociales desde el 31 de julio.

Trascendió que el esperado enlace será este sábado 8 de agosto e incluso comenzaron a circular imágenes de una posible lista de invitados y hasta una supuesta invitación.

Hasta el momento, ni Cristiano Ronaldo ni Georgina Rodríguez han anunciado públicamente que tengan previsto casarse este fin de semana.

Versiones aseguraron que personas habían detectado movimientos en la Quinta da Regaleira, un exclusivo lugar de Portugal, el cual supuestamente habría sido elegido para celebrar la ceremonia.

También se ha señalado que la pareja contraería nupcias en Fuchal, Islas Madeira, tierra natal de Cristiano.

Hay rumores de que la pareja reservó la catedral y un hotel de cinco estrellas para los invitados.

En sus publicaciones más recientes en redes sociales, se ha podido ver a la familia disfrutó de unas vacaciones en Mallorca, en medio de un ambiente relajado y con vistas increíbles a la orilla del mar Mediterráneo.