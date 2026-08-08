“Discúlpame, No lo Vuelvo a Hacer”, Detienen a Acosador en Línea 3 del Metro

“Discúlpame, no lo vuelvo a hacer”, dijo un hombre a una usuaria de la Línea 3 del Metro de la Ciudad de México después de que ella lo confrontó por acosarla dentro de uno de los trenes.

Pero la disculpa no fue suficiente para la joven. Cuando el sujeto intentó alejarse, ella lo siguió por la zona de transbordo mientras pedía el apoyo de los elementos de seguridad.

“No es de ya discúlpame, ahorita voy a esperar a que llegue un policía hasta donde vayas en ese momento que te agarren”, le respondió.

El hombre insistió en que ya se había disculpado y que no volvería a hacerlo. Sin embargo, al notar que la usuaria solicitaba una patrulla, intentó huir.

La joven no dejó que se alejara. Lo persiguió mientras continuaba pidiendo ayuda a los policías hasta que el sujeto se detuvo ante la presencia de un elemento de seguridad.

“Prefiero que te lleven y que aprendas”

Incluso después de ser alcanzado, el hombre volvió a pedir disculpas y aseguró que no repetiría su conducta.

“Prefiero que te lleven y que aprendas y no lo vuelvas a hacer”, le respondió la usuaria.

La confrontación también provocó la reacción de otras mujeres que se encontraban en el lugar. Una de ellas cuestionó al sujeto por la gravedad de este tipo de conductas.

“¿Sabes cuántas mujeres han matado, han agredido por gente como tú?”, le dijo. También señaló que una agresión no tiene que ser física para constituir violencia: “La agresión no solo es física, es verbal”.

Otra usuaria le recriminó que, pese a saber que estas conductas están sancionadas, continuara realizándolas.

“Ni porque sabes que todo esto ya está penado, y lo sigues haciendo”, le dijo.

Tras la intervención de los elementos de seguridad, el sujeto fue detenido.

Ante este caso, el director del Metro, Adrián Rubalcava, hizo un llamado a las usuarias para denunciar cualquier situación de acoso sexual o accionar la palanca de emergencia de los vagones cuando sea necesario solicitar ayuda.