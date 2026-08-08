Sociedad

“Discúlpame, No lo Vuelvo a Hacer”, Detienen a Acosador en Línea 3 del Metro

Una usuaria confrontó al sujeto, quien intentó escapar tras pedirle disculpas. La joven lo siguió hasta conseguir apoyo del personal de seguridad del Metro.

El sujeto pidió disculpas y luego intentó escapar. Foto: X @AdrianRubalcavaEl sujeto pidió disculpas y luego intentó escapar. Foto: X @AdrianRubalcava

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