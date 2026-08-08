Accidentes

Vehículo Terminó Volcado tras Derribar Poste en la Ciudad de Puebla; Hubo Dos Lesionados

Paramédicos llegaron al lugar del accidente donde atendieron a las dos personas que resultaron heridas, trasladando a una mujer al hospital.

Accidente Volcadura de Automóvil Poste Derribado Dos Lesionados PueblaVolcadura de Automóvil Deja Dos Lesionados en la Ciudad de Puebla. Foto: X @PCGobPue

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Un automóvil derribó un poste y terminó volcado en Puebla, dejando dos lesionados. Protección Civil y paramédicos actuaron rápidamente.

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