Vehículo Terminó Volcado tras Derribar Poste en la Ciudad de Puebla; Hubo Dos Lesionados

La madrugada de este sábado 8 de agosto de 2026 se reportó un accidente vial en calles de la ciudad de Puebla en el que dos personas resultaron lesionadas, una de ellas de gravedad.

De acuerdo con las autoridades, un automóvil terminó volcado tras derribar un poste de alumbrado público en la capital poblana, generando la movilización de los cuerpos de emergencias.

Automóvil derriba poste y termina volcado en la ciudad de Puebla

Fue durante las primeras horas de este sábado cuando se registró la volcadura de un automóvil que derribó un poste de alumbrado público en calles de la ciudad de Puebla.

Al lugar de los hechos en la capital poblana llegaron elementos de la Coordinación de Protección Civil para atender el siniestro, además de retirar la unidad siniestrada y la estructura afectada.

Al mismo tiempo, paramédicos del Sistema de Urgencias Médicas Avanzadas (SUMA) atendieron a dos personas que resultaron lesionadas teniendo que trasladar a una mujer a un hospital.

Mujer fue atropellada en la Prolongación Reforma en la ciudad de Puebla

Fue aproximadamente a las 18:00 horas del pasado 7 de agosto cuando se registró un accidente sobre la avenida Prolongación Reforma de la capital poblana donde una mujer resultó lesionada.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla, la víctima fue embestida por un vehículo en la colonia Aquiles Serdán, por lo que tuvieron que abanderar la zona.

Paramédicos llegaron al lugar del siniestro para brindar atención médica a la mujer lesionada, aunque no dieron a conocer si tuvo que ser trasladada a un hospital o no.

Con información de N+

GMAZ