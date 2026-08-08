Internacional

Pipa con 8,600 Galones de Gasolina se Incendia en Autopista de California

Una pipa con 8,600 galones de gasolina se incendió cerca de Selma, California

Pipa con 8,600 Galones de Gasolina se Incendia en Autopista de CaliforniaUna columna de humo negro se eleva sobre la autopista 99 tras el incendio de una pipa cisterna cerca de Selma, California. Foto: X / Visalia Stringer

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