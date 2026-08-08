Pipa con 8,600 Galones de Gasolina se Incendia en Autopista de California

Una pipa que transportaba 8,600 galones de gasolina se incendió la mañana del sábado en el tramo sur de la autopista 99, a la altura de Second Street, cerca de Selma, en el condado de Fresno, California. El siniestro obligó al cierre de todos los carriles en dirección sur y generó una densa columna de humo negro visible desde distintos puntos de la zona.

De acuerdo con la Patrulla de Caminos de California (CHP), el incidente involucró a un tráiler cisterna cargado de combustible y a un camión tipo box truck. El California Highway Patrol, oficina de Fresno, reportó:

"Un accidente con lesiones menores ha cerrado todos los carriles en el lado en dirección sur. Espere tráfico lento y detenido. Caltrans asistirá con el control de tráfico. Use la SR41 como ruta alternativa".

Según el reporte de California Post, autoridades citadas por ese medio consideran que un cambio de carril inseguro provocó el choque. El tráiler cisterna quedó completamente cubierto por las llamas, mientras que el camión de caja sufrió daños de consideración.

El medio estadounidense también recogió en su cobertura la publicación de la cuenta CalWire.org, que en redes sociales describió el hecho como una "gran explosión" y afirmó que el conductor del tráiler "permanece en condición crítica". Esta versión contrasta con lo reportado por CHP y por ABC30 News en el mismo artículo de California Post, que atribuye a ambas fuentes la información de que los dos conductores involucrados resultaron con solo lesiones menores.

Lo que se sabe del incendio

Pipa cisterna con aproximadamente 8,600 galones de gasolina.

Choque entre un tráiler cisterna y un camión de caja en Second Street.

Carriles en dirección sur de la autopista 99 cerrados por completo.

Causa probable, según reportes citados por California Post: un cambio de carril inseguro.

Estado de los conductores: CHP y ABC30 News hablan de lesiones menores.

Cierres viales y desvíos

Caltrans Distrito 6, dependencia encargada de la autopista en la zona, confirmó el cierre y la ruta alterna en un mensaje publicado a las 10:59 a.m.:

"Área de Selma: Sur de la 99 cerrada en Floral Ave debido a incendio de camión cisterna. El tráfico está siendo desviado en la salida de State Route 43/Floral Ave".

California Post reportó que, hasta las 12:45 p.m. del sábado, los carriles en dirección sur de la autopista 99 cerca de Second Street permanecían cerrados, y que se esperaba tráfico lento durante varias horas para quienes circularan por la zona.

CT