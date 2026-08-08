Internacional

Explota Coche Bomba en Colombia Un Día Después del Anuncio de Mano Dura De la Espriella

Según el Ejército, el ataque habría sido perpetrado por las disidencias Dagoberto Ramos y Jaime Martínez de las FARC

Foto: AFPFoto: AFP
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+