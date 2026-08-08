Seguridad

Alcalde de Torreón Confirma 18 Detenidos Durante Operativo en Supermercado

El alcalde de Torreón Miguel Riquelme, confirmó la detención de 18 personas durante la tarde de este 7 de agosto del 2026

El alcalde de Torreón Miguel Riquelme, confirmó la detención de 18 personas durante la tarde de este 7 de agosto del 2026El operativo en el supermercado dejó a 18 personas detenidas en Torreón. Foto: N+

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Un operativo por el reporte de personas armadas en un supermercado, dejó a 18 personas detenidas en Torreón

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