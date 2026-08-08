Alcalde de Torreón Confirma 18 Detenidos Durante Operativo en Supermercado

El alcalde de Torreón, Miguel Riquelme, confirmó la detención de 18 personas durante la tarde de este 7 de agosto del 2026, luego de un operativo realizado en una tienda comercial ubicada sobre la carretera Torreón-San Pedro.

El alcalde mencionó que el despliegue de las autoridades se originó a partir de diversos reportes de la ciudadanía, en los que se alertaba sobre la presencia de hombres armados tanto al interior como al exterior del establecimiento, así como sobre la llegada de varios vehículos en convoy.

Ante estos reportes, al lugar acudieron elementos de las fuerzas del orden de los tres niveles de gobierno, quienes aseguraron y resguardaron la zona para realizar las acciones correspondientes.

Personas detenidas puestas a disposición del Ministerio Público

Riquelme detalló que las 18 personas detenidas ya fueron puestas a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica por los delitos de cohecho y violencia contra elementos de las corporaciones de seguridad.

Asimismo, indicó que durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego y varios vehículos, cuya legal procedencia será revisada por las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones.