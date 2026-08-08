Detienen a Hombre que Provocó Muerte de Adulto Mayor al Empujarlo en Monterrey, NL

El hombre que habría provocado el atropellamiento y muerte de un adulto mayor, sobre la avenida Ruiz Cortines, en Monterrey, ya fue detenido por autoridades de seguridad. Fue durante la mañana de este sábado 8 de agosto cuando se dio a conocer este arresto.

Autoridades de seguridad detallaron que su detención ocurrió en calles del centro de Monterrey. Luego de identificarlo, oficiales se acercaron al sujeto y tras realizarle una revisión, le localizaron una sustancia ilícita similar a la marihuana, por lo que de inmediato fue arrestado.

Luego de comenzar su investigación, autoridades señalaron que el detenido, identificado como Héctor Iván "N", se trataba del sujeto que había sido captado, por cámaras de seguridad, empujando a un adulto mayor, lo que provocó que la víctima cayera sobre la avenida Ruiz Cortines, justo cuando circulaba un tráiler.

Detenido será investigado por muerte de adulto mayor atropellado en Ruiz Cortines

Héctor Iván "N" ya se encuentra a disposición del Ministerio Público, mismo que determinará su situación legal ante estas acusaciones. Se desconoce si la familia del adulto mayor fallecido ya presentó una denuncia en contra del sujeto, por lo que se espera que se revelen más detalles en las próximas horas.

El accidente por el cual Héctor Iván "N" es acusado ocurrió la tarde del pasado 6 de agosto, cuando se reportó la muerte de un adulto mayor que había sido atropellado por un tráiler. La mañana del 7 de agosto, autoridades revelaron un video donde se pudo observar como la víctima fue empujada cuando transitaba por la banqueta, en un costado de la avenida Ruiz Cortinezs.

DAGM