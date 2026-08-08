Seguridad

Detienen a Hombre que Provocó Muerte de Adulto Mayor al Empujarlo en Monterrey, NL

El hombre fue visto a través de cámaras de seguridad provocando la caída de un adulto mayor, mismo que murió atropellado por un tráiler en Ruiz Cortines

Detenido por meurte de adulto mayorEl hombre es acusado de provocar la muerte de un adulto mayor. Foto: FGJNL

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Detenido en Monterrey tras empujar a un adulto mayor que murió atropellado por un tráiler. La investigación sigue en curso. ¿Qué pasará con el caso?

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