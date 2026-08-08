Catean Bar en la Colonia Juárez; Aprehenden a Dos por Presunta Red que Drogaba a Extranjeros

Dos hombres fueron detenidos durante un cateo realizado por la secretaría de Marina en un establecimiento de la colonia Juárez, en la alcaldía Cuauhtémoc, donde autoridades localizaron sustancias con características similares a drogas, un sedante y equipo que presuntamente era utilizado para realizar transacciones ilícitas.

La diligencia se realizó como parte de una investigación relacionada con un grupo delictivo que presuntamente operaba en el establecimiento mediante la captación de personas extranjeras.

Así operaba la presunta red

De acuerdo con la investigación, las víctimas eran inducidas a ingresar al lugar y posteriormente presuntamente sedadas para obligarlas a realizar pagos excesivos por el consumo de bebidas.

En algunos casos, las personas también habrían sido obligadas a realizar transferencias bancarias bajo coacción. La investigación señala que algunas víctimas incluso habrían sido privadas ilegalmente de la libertad durante varias horas.

Durante el cateo, realizado con apoyo de personal naval para resguardar el perímetro, los agentes ingresaron al inmueble y detuvieron a dos hombres.

En el establecimiento fueron aseguradas siete bolsitas con hierba seca con características similares a la marihuana, una bolsa con una sustancia cristalina con características similares al cristal y cuatro bolsitas con polvo blanco con características similares a la cocaína.

También fueron localizados tres envoltorios con sustancias blanquecinas y un gotero con un sedante que, de acuerdo con la investigación, presuntamente habría sido utilizado para drogar a las víctimas.

Aseguran celulares y tarjetas bancarias

Entre los objetos asegurados también se encuentran dos computadoras portátiles, un CPU y 37 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

Las autoridades localizaron además tres terminales bancarias, así como diversas identificaciones y tarjetas bancarias que presuntamente eran utilizadas para realizar las transacciones relacionadas con las víctimas.

Los dos hombres detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición de la autoridad correspondiente, que continuará con las investigaciones para determinar su posible responsabilidad y establecer cómo operaba el establecimiento.

Hasta el momento, la información oficial no señala la identidad de los detenidos ni precisa cuántas personas habrían sido víctimas de este esquema.