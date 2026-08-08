Seguridad

Catean Bar en la Colonia Juárez; Aprehenden a Dos por Presunta Red que Drogaba a Extranjeros

Las víctimas eran inducidas a ingresar al lugar y posteriormente presuntamente sedadas para obligarlas a realizar pagos excesivos por el consumo de bebidas

Foto: SemarFoto: Semar

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