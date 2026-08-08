Despiden en Funeral a Víctima de Ataque Armado en Julimes, Chihuahua; Agresor Sigue Prófugo

Familiares y habitantes de la comunidad de La Regina, en el municipio de Julimes, acudieron este sábado 8 de agosto al funeral de Armando O. M., de 62 años, quien murió tras ser atacado con un arma de fuego en un hecho que quedó grabado en video y posteriormente se viralizó en redes sociales.

El funeral comenzó a las 9:00 horas en una pequeña capilla de la comunidad, donde familiares dieron el último adiós a la víctima, mientras su hijo, Isaac O. M., de 35 años, continúa recibiendo atención médica tras resultar herido durante la agresión.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Distrito Zona Centro, Armando O. M. recibió tres disparos de arma de fuego que provocaron su muerte. Su hijo resultó herido en el brazo izquierdo y permanece bajo atención médica en la Clínica 11 del IMSS, en Delicias.

Familia señala una disputa por terrenos

Familiares de las víctimas identificaron al presunto agresor como Andrés 'N', quien permanece prófugo de la justicia. Los familiares solicitaron el apoyo de la ciudadanía para proporcionar cualquier información que pueda ayudar a las autoridades a localizarlo.

Sobrinos de Armando O. M. señalaron, bajo anonimato, que el conflicto habría tenido su origen en una disputa por terrenos. De acuerdo con su relato, aproximadamente tres meses atrás el mismo hombre señalado como agresor habría intentado atacar a integrantes de la familia con un machete.

Ante aquella situación, la familia habría solicitado apoyo de la Presidencia Municipal. Según el testimonio de los familiares, únicamente se estableció un acuerdo de palabra para evitar que el conflicto escalara a agresiones físicas.

Sin embargo, de acuerdo con su versión, el acuerdo no fue respetado y posteriormente ocurrió el ataque armado que dejó a Armando sin vida y a su hijo lesionado.

La familia pidió a quienes tengan información sobre el paradero del presunto agresor que la proporcionen a través del número de emergencias 911 y enfatizó que no debe ser confrontado, debido a que lo consideran una persona violenta.