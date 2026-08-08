Seguridad

Despiden en Funeral a Víctima de Ataque Armado en Julimes, Chihuahua; Agresor Sigue Prófugo

Familiares despidieron a la víctima del ataque armado en Julimes, Chihuahua, que quedó grabado y se viralizó en redes sociales.

Dan último adiós a víctima de ataque armado en JulimesDan último adiós a víctima de ataque armado en Julimes. Foto: Mónica O

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Funeral en Julimes por víctima de ataque armado. Familiares buscan justicia y apoyo ciudadano para encontrar al agresor.

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