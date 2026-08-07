Buscan a Hombre que Disparó a Padre e Hijo en el Municipio de Julimes, Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) informó que mantiene labores de comunicación y coordinación con la Fiscalía General del Estado para lograr la detención del hombre señalado como agresor de un padre y su hijo en el municipio de Julimes, Chihuahua.

La dependencia dio a conocer esta información luego de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que se observa la agresión con un arma de fuego contra ambas personas.

De acuerdo con la SSPE, el presunto responsable actualmente se encuentra prófugo, por lo que se mantienen las acciones coordinadas con la Fiscalía General del Estado para tratar de localizarlo y detenerlo.

Uno de los hombres murió tras el ataque

Por su parte, la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, informó que atendieron el reporte sobre dos personas lesionadas por proyectiles de arma de fuego en el municipio de Julimes.

Las víctimas fueron identificadas como Isaac O. M., de 34 años, y Armando O. M., de 62 años, quienes fueron trasladados a la Clínica 11 del IMSS, en Ciudad Delicias.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, Isaac O. M. presentó una herida en el brazo izquierdo, mientras que Armando O. M. sufrió tres heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

Debido a la gravedad de las lesiones, Armando O. M. perdió la vida.

Piden reportar al presunto agresor

Ante esta situación, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado exhortó a la ciudadanía a informar de manera inmediata a la línea de emergencia 911 en caso de avistar al hombre señalado como responsable.

Asimismo, pidió presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para aportar información que pueda contribuir a las investigaciones.