Seguridad

Buscan a Hombre que Disparó a Padre e Hijo en el Municipio de Julimes, Chihuahua

Autoridades en Chihuahua buscan a sujeto que disparó a un padre y a su hijo en Julimes, Chihuahua. La SSPE y Fiscalía informan que se encuentra prófugo.

La SSPE busca al hombre señalado por agredir con un arma de fuego a un padre y su hijo en Julimes.La SSPE busca al hombre señalado por agredir con un arma de fuego a un padre y su hijo en Julimes. Foto: SSPE

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Buscan al hombre que disparó a padre e hijo en Julimes, Chihuahua. Las autoridades trabajan para detenerlo.

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