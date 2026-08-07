Esta Es la Cantidad de Dinero que Recibes con Seguro de Desempleo de Agosto 2026 de CDMX

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la CDMX habilitará la plataforma de registro el próximo martes 11 de agosto de 2026 y solo será desde las 00:00 hasta las 23:59 horas; en N+ te decimos la cantidad que reciben los beneficiarios de este apoyo social y cuántas veces podrás recibirlo.

El Seguro de Desempleo de la Ciudad de México otorga una ayuda económica mensual de 3 mil 439.46 pesos por un periodo máximo de hasta tres meses.

¿Cuántas veces se puede acceder al seguro de desempleo?

Las personas desempleadas solo podrán acceder a los beneficios del programa social únicamente en dos ocasiones durante su vida laboral.

¿Qué pasa si aún no encuentro empleo y ya se terminó mi apoyo social?

Los funcionarios encargados aseguran que el programa está diseñado para contribuir con el desarrollo de habilidades para el empleo a través de la concertación de cursos de capacitación e implementar acciones para ser vinculado al mundo laboral.

Solo en dos ocasiones se puede solicitar seguro de desempleo

De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Social “Seguro de Desempleo”, las personas desempleadas solo podrán acceder a los beneficios del Programa Social únicamente en dos ocasiones de su vida laboral.

El programa contribuye con el desarrollo de habilidades para el empleo a través de la concertación de cursos de capacitación, e implementa acciones de vinculación laboral canalizando a las personas beneficiarias a bolsas y ferias de empleo.

Esta es la tasa de desocupación en la CDMX

En la Ciudad de México, la tasa de desocupación de la Población Económicamente Activa (PEA) al tercer trimestre de 2024 “fue del 4.0% y la población desocupada con experiencia laboral, que es la población objetivo del Programa Social Seguro de Desempleo”, fue de 169 mil 478 personas, lo que representó un 82.88%.

En este contexto, el “Seguro de Desempleo” y el subprograma “Seguro de Desempleo del Bienestar” constituyen un sistema de protección social dirigido a personas desempleadas, residentes de la Ciudad de México, que tengan entre 18 y 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud, que, por causas ajenas a su voluntad, son separadas de su empleo formal.

Requisitos para conseguir este apoyo

Cumplir con la edad

Tener entre 18 y hasta 64 años con 9 meses cumplidos.

Residencia en CDMX

Los solicitantes deberán demostrar que viven en la Ciudad de México.

Pérdida de empleo: Comprobar que fuiste separado de un empleo formal por causas ajenas a tu voluntad. Además de acreditar por lo menos seis meses de trabajo formal en la CDMX.

¿Qué pasa si recibes otro apoyo ante la falta de empleo?

La solicitud no procederá, porque las bases piden no recibir ningún otro apoyo económico similar del gobierno de la CDMX si perdiste tu empleo.

¿Cómo deben ir los documentos para el seguro de desempleo?

La documentación que se necesitará deberá estar en PDF o JPG, por ejemplo, se tiene que cumplir con lo siguiente:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma, INE con domicilio en CDMX.

Comprobante de domicilio en la CDMX no mayor a tres meses.

Clave Única de Registro de Población (CURP) actualizada.

Constancia de Semanas Cotizadas del IMSS, máximo 15 días de antigüedad.

Expediente electrónico único del ISSSTE.

Carta Compromiso y Carta Bajo Protesta de Decir Verdad

Iniciar sesión obligatoriamente con tu Cuenta Llave CDMX.

Registrarte previamente en el Portal del Servicio Nacional de Empleo y guarda una captura de pantalla de tu perfil para adjuntarla al trámite.

Sube todos tus documentos digitalizados durante la jornada del 11 de agosto.

HVI