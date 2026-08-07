Sociedad

Esta Es la Cantidad de Dinero que Recibes con Seguro de Desempleo de Agosto 2026 de CDMX

Las personas desempleadas solo podrán acceder a los beneficios del programa social únicamente en dos ocasiones durante su vida laboral

Esta Es la Cantidad que Recibes con el Seguro de Desempleo en Agosto 2026 en CDMXSolicitud de seguro de desempleo en la CDMX. Foto: X @TrabajoCDMX

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De acuerdo con las Reglas de Operación del Programa Social “Seguro de Desempleo”, las personas desempleadas sólo podrán acceder a los beneficios del Programa Social únicamente en dos ocasiones de su vida laboral

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