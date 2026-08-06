Requisitos Seguro de Desempleo CDMX: Uno a Uno, los Documentos que Piden para Registro de Agosto

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México lanzó la convocatoria del Seguro de Desempleo CDMX 2026, y acá te decimos uno a uno los requisitos y documentos que piden para el registro en agosto.

Uno de los programas para personas de 18 a 64 años más esperados del año abrirá inscripciones para aquellos capitalinos que perdieron su trabajo en los últimos meses con el objetivo de otorgar una ayuda económica de 3,566 pesos mensuales que les permita incorporarse nuevamente al mercado laboral.

Y si recientemente perdiste tu empleo, es importante que conozcas cuándo abre el registro de Seguro de Desempleo CDMX 2026 y los requisitos que debes cumplir para obtener el apoyo económico.

¿Cuándo es el registro de Seguro de Desempleo CDMX?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo CDMX habilitará la plataforma de inscripciones el próximo martes 11 de agosto de 2026 a las 00:00 horas, es decir desde el primer segundo del día, y terminará a las 23:59 horas del mismo martes, de ahí que los interesados en ser parte del programa deban tener a la mano todos su documentos.

Para realizar el registro del Seguro de Desempleo CDMX 2026, los hombres y mujeres de 18 a 64 años deben ingresar a la página web en este enlace: https://tramites.cdmx.gob.mx/desempleo/ e iniciar sesión con su cuenta Llave CDMX. Si no tienen, primero deberán crear esta cuenta.

Requisitos del Seguro de Desempleo CDMX 2026

De acuerdo con las reglas de operación del programa de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo CDMX, las personas desempleadas deben cumplir con los siguientes requisitos de acceso para la población general:

Ser residente de la Ciudad de México.

Tener entre 18 años y hasta 64 años 9 meses cumplidos a la fecha de realizar la solicitud

Haber laborado en un empleo formal previo a la pérdida del empleo, para una persona física o moral con domicilio fiscal en la Ciudad de México, por un periodo mínimo de seis meses

No ser beneficiario de algún otro programa del Gobierno de la Ciudad de México.

¿Qué documentos piden en registro de Seguro de Desempleo 2026?

Debido a que la inscripción de este apoyo se hace por internet, los solicitantes deben tener sus documentos digitalizados en formato PDF o JPG, completos y legibles para adjuntarlos durante el proceso:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio oficial vigente con fotografía y firma.

Comprobante de domicilio de la ciudad de México no mayor a 3 meses.

Clave Única de Registro a la Población (CURP).

Carta Compromiso y Carta Bajo Protesta de Decir Verdad. Estas se deben descargar durante el registro, firmar y digitalizar.

Documentación de pérdida del empleo formal, que son las siguientes:

Solicitante que contó con prestación por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Constancia de Semanas Cotizadas completa que acredite al menos seis meses de haber laborado en la Ciudad de México, a partir del 1° de enero de 2 años previos al ejercicio fiscal vigente. La impresión debe ser reciente, máximo quince días naturales previos a la presentación de la solicitud de acceso al programa, misma que se puede descargar en el Sistema de Semanas Cotizadas.

Persona que contó con prestación por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE):

Expediente Electrónico Único completo que acredite al menos seis meses de haber laborado en la Ciudad de México, a partir del 1° de enero de 2 años previos al ejercicio fiscal vigente. La impresión debe ser reciente, máximo quince días naturales previos a la presentación de la solicitud de acceso al programa, misma que puede descargar del portal https://oficinavirtual.issste.gob.mx/.

Personas no hayan contado con Seguridad Social, o se encuentre en procedimiento legal en materia laboral pueden presentar uno de los siguientes documentos:

Citatorio emitido por cualquier autoridad competente y documento que acredite haber laborado cuyos datos serán corroborados a través del documento que acredite la relación laboral.

Constancia de última actuación, así como escrito inicial de demanda laboral promovida ante la autoridad jurisdiccional competente que acredite haber laborado, datos deberán contener sello de acuse visible, también podrá presentarse impresión de acceso WEB para verificar el expediente digital.

Convenio, Acuerdo, Acta y/o documento celebrado con el patrón y/ o ante la autoridad laboral competente de la Ciudad de México.

Constancia laboral, en la que se acredite haber laborado seis meses continuos, a partir del 1 de enero de 2 años previos al ejercicio fiscal vigente, cuyos datos serán corroborados telefónicamente y/o en visita física por el área de verificación del Programa Social “Seguro de Desempleo” de la Ciudad de México, en cualquier momento del proceso, la cual deberá ser expedida por el centro de trabajo o patrón, elaborada en hoja membretada con logotipo de la misma (en caso de contar con él) e incluir los siguientes datos: Nombre completo, firma y cargo de quien la emite, puede ser: Director General, Gerente General, Representante Legal, responsable de Recursos Humanos, Gerente Administrativo y/o persona propietaria del establecimiento o empresa. - Domicilio completo del centro de trabajo en CDMX, que deberá contener: calle, andador o avenida, número exterior, número interior, colonia, demarcación territorial y código postal - Periodo laborado, señalando día, mes y año de ingreso y egreso; - Puesto desempeñado; - Número telefónico del centro laboral en la Ciudad de México; La carta laboral, deberá de ir acompañada de comprobantes de pago, constancia de Vigencia de Derechos o algún otro documento oficial con los datos del último patrón que acredite la relación laboral y periodo de tiempo.

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