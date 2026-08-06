Programas sociales

Requisitos Seguro de Desempleo CDMX: Uno a Uno, los Documentos que Piden para Registro de Agosto

Conoce todos los requisitos y documentos con los que puedes comprobar la pérdida de tu trabajo para el registro de Seguro de Desempleo 2026

Conoce Uno a Uno, los Requisitos que Piden para Registro Seguro de Desempleo CDMX 2026El registro de Seguro de Desempleo CDMX estará abierto solo un día de agosto 2026. Foto: Trabajo CDMX
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+