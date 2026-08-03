Abrirán Registro de Apoyo para Transporte de Estudiantes: ¿En Qué Estados Darán Nueva Beca?

En la conferencia matutina de hoy, 3 de agosto de 2026, informaron que abrirán el registro de apoyo para transporte de estudiantes, en N+ te contamos en qué estados darán la nueva beca.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, precisó que la otorgarán en los estados de Zacatecas y Chiapas.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Sheinbaum Anuncia Nuevas Becas para Estudiantes Durante Gira en Zacatecas

Considera que la CNBB también dio a conocer cuándo depositan la ayuda económica para uniformes y útiles escolares: Calendario de Pagos Oficial Beca Rita Cetina Agosto 2026: Fechas en que Depositan Apoyo Primaria.

La Beca para Transporte Gertrudis Bocanegra es un apoyo dirigido a estudiantes de educación superior con el objetivo de ayudarles a cubrir parte de los gastos que implica trasladarse diariamente a sus escuelas.

Anuncia asambleas informativas

El programa busca disminuir una de las principales barreras económicas que enfrentan miles de universitarios, especialmente quienes viven en comunidades alejadas o deben recorrer varios kilómetros para asistir a clases.

Cabe señalar que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante una gira de trabajo en Zacatecas, el 12 de julio de 2026, anunció la expansión de este apoyo económico.

Ese día, la mandataria informó que el apoyo estaría dirigido a estudiantes de universidades públicas del estado.

A partir de septiembre inician las asambleas para explicarlo en las universidades públicas y es un esfuerzo conjunto. Y es una beca para transporte, para que por lo menos tengan el mínimo indispensable bimestral para poder transportarse, explicó.

FBPT