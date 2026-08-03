Programas sociales

Abrirán Registro de Apoyo para Transporte de Estudiantes: ¿En Qué Estados Darán Nueva Beca?

Habrá una nueva beca de transporte para estudiantes; te contamos en qué estados la darán

Beca para estudiantesUn estudiante realiza un trámite para recibir su beca de transporte. Foto: Cuartoscuro

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