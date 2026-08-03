Alerta por Nube Tóxica por Incendio de Planta de Residuos: ¿Dónde Es la Emergencia?

Un incendio en una planta de residuos provocó una nube tóxica que llevó a las autoridades a activar un sistema de alerta dirigido a la población, ante el riesgo que representa para quienes se encuentran cerca de la zona afectada.

De acuerdo con la agencia EFE, el riesgo por la nube tóxica alcanza, según ese reporte, a cuatro municipios. La agencia difundió la alerta a las 8:35 de la mañana de este lunes 3 de agosto.

¿Dónde se ubica el incendio de la planta de residuos?

El incendio se registró en la planta de reciclaje de Roales del Pan, un municipio de la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Así lo confirmó la Diputación de Zamora, cuyos bomberos acudieron al lugar junto con dotaciones de los parques de Zamora capital y de Bermillo de Sayago.

"Los bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en un importante incendio declarado en la planta de reciclaje de Roales del Pan".

La corporación provincial precisó que las dotaciones se desplazaron hasta el sitio para trabajar en las labores de extinción.