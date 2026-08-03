Alerta por Nube Tóxica por Incendio de Planta de Residuos: ¿Dónde Es la Emergencia?
Una alerta activada advierte sobre riesgo para la población tras un incendio industrial; esto es lo que se sabe hasta el momento
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Una alerta activada advierte sobre riesgo para la población tras un incendio industrial; esto es lo que se sabe hasta el momento
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Un incendio en una planta de residuos provocó una nube tóxica que llevó a las autoridades a activar un sistema de alerta dirigido a la población, ante el riesgo que representa para quienes se encuentran cerca de la zona afectada.
De acuerdo con la agencia EFE, el riesgo por la nube tóxica alcanza, según ese reporte, a cuatro municipios. La agencia difundió la alerta a las 8:35 de la mañana de este lunes 3 de agosto.
El incendio se registró en la planta de reciclaje de Roales del Pan, un municipio de la provincia de Zamora, en la comunidad autónoma de Castilla y León, España. Así lo confirmó la Diputación de Zamora, cuyos bomberos acudieron al lugar junto con dotaciones de los parques de Zamora capital y de Bermillo de Sayago.
"Los bomberos de la Diputación de Zamora intervienen en un importante incendio declarado en la planta de reciclaje de Roales del Pan".
La corporación provincial precisó que las dotaciones se desplazaron hasta el sitio para trabajar en las labores de extinción.
Los bomberos de la #DiputaciónDeZamora intervienen en un importante incendio declarado en la planta de reciclaje de #RoalesDelPan.— Diputación de Zamora (@dipuzamora) August 3, 2026
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Hasta el lugar se han desplazado dotaciones de los parques de Zamora y Bermillo de Sayago para trabajar en las labores de extinción. pic.twitter.com/bjVfgdpJYZ
Protección Civil de Castilla y León, a través de la Agencia de Protección Civil y Emergencias (APCE), envió un ES-Alert a la población de un área de Zamora por el riesgo derivado del incendio.
"Riesgo por nube tóxica a causa del incendio de planta de residuos en Roales. Eviten actividades al aire libre. Manténgase alejado de zona de riesgo".
Incendio activo en la planta de reciclaje de Roales del Pan (Zamora).
Bomberos de la Diputación de Zamora y Guardia Civil trabajan en el sitio.
Protección Civil de Castilla y León envió un ES-Alert a la población del área.
Recomendación oficial: evitar actividades al aire libre y alejarse de la zona de riesgo.
Número de emergencias habilitado: 112.
CT