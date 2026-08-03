Internacional

Alerta por Nube Tóxica por Incendio de Planta de Residuos: ¿Dónde Es la Emergencia?

Una alerta activada advierte sobre riesgo para la población tras un incendio industrial; esto es lo que se sabe hasta el momento

Alerta por Nube Tóxica por Incendio de Planta de Residuos: ¿Dónde Es la Emergencia?Columna de humo negro se eleva sobre la planta de reciclaje. Foto: X / @dipuzamora

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