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Video del Temblor en Egipto Hoy: Momento Exacto del Fuerte Sismo

Usuarios de redes sociales compartieron videos del momento exacto del fuerte sismo en Egipto

Sismo en EgiptoSismo en Egipto. Foto: AFP

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Sismo de magnitud 5.6 en Egipto: el epicentro fue en Suez, causando preocupación y daños menores. Descubre cómo se vivió el temblor en redes.

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