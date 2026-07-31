¿Qué se Celebra en Agosto 2026? Eclipse Solar Total, Regreso a Clases y Más

Llega el mes de agosto en el que no pueden faltar las compras de útiles y uniformes escolares para el regreso a clases del ciclo escolar 2026-2027, también se inaugura la temporada de comer chiles en nogada. Algo que muchos espera es el Eclipse Solar Total. En N+ te contamos lo que pasará durante el octavo mes del año, así como las efemérides y fechas importantes que se celebran en México y el mundo, para que estés bien informado.

Día Mundial de la Alegría

El 1 de agosto es el Día Mundial de la Alegría. La idea nació en 2012 gracias al colombiano Alfonso Becerra y sirve para honrar las emociones positivas, que influyen en nuestra vida, el estado físico y emocional; se trata de un día para celebrar, compartir y fomentar el bienestar emocional y la salud humana de manera individual y colectiva.

Conciertos de Harry Styles en la CDMX

Que mejor forma ponerse de alegre que con los conciertos de Harry Styles en la Ciudad de México (CDMX), que inician el 1 de agosto; el cantante británico y ex One Direction tendrá seis presentaciones en la capital del país como parte de su gira "Together, Together".

Semana Mundial de la Lactancia Materna

El 1 de agosto inicia la Semana Mundial de la Lactancia Materna, su lema oficial es "Lactancia materna para un comienzo sostenible en la vida: fortalecer lo que funciona", se trata de una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés), la OMS y Unicef, para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna.

Día de la Novia

El 1 de agosto se celebra en México el Día de la Novia, una fecha que ha gano popularidad sobre todo entre los jóvenes que utilizan redes sociales, un espacio donde las parejas puedes expresar sus sentimientos de amor.

Eventos deportivos en agosto

Durante agosto habrá varios eventos deportivos que no te puedes perder, hay de todo, ciclismo, futbol y Fórmula 1 (F1)

1 de agosto: Inicia el Tour de Francia 2026 Femenil, en el que participa la mexicana Romina Hinojosa, novia de Isaac del Toro, concluye el 9 del mismo mes.

Jornada 3 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX: Inicia el 1 de agosto con el partido Atlas vs Monterrey y Cruz Azul vs. Atlante.

21 de agosto: Inicio del Gran Premio de Países Bajo de la F1, concluye el 23 del mismo mes.

30 de agosto: Maratón de Sídney en Australia.

31 de agosto: US Open en Nueva York, el cuarto y último Gran Slam del año, concluye el 13 de septiembre.

Mineros atrapados en 'El Pinabete'

El 3 de agosto se cumplen cuatro años de la tragedia en la mina 'El Pinabete', en la zona carbonífera de Coahuila, fue en 2022 cuando se inundaron las galerías donde trabajaban 10 mineros que quedaron atrapados; fue hasta el 17 de febrero de 2025, cuando concluyeron los trabajos de recuperación y extracción de los restos.

Calendario lunar de agosto

Así queda el calendario lunar del mes de agosto:

6 de agosto: Cuarto menguante.

12 de agosto: Luna nueva.

20 de agosto: Cuarto creciente.

28 de agosto: Luna llena o conocida como Luna de Esturión.

Día Internacional de la Cerveza

El 7 de agostoes el Día Internacional de la Cerveza, se celebra cada año el primer viernes de agosto, se trata de una bebida muy popular en México y el mundo. Actualmente, nuestro país ocupa a nivel internacional el cuarto lugar como productor, el primer lugar como exportador, con presencia en más de 180 países.

Día Internacional del Gato

El 8 de agosto es el Día Internacional del Gato, es importante que sepas que estos adorables seres tienen tres días para festejar al año, en este mes el día coincide con la época en la que incrementa su ciclo reproductivo. En este caso, fue el Fondo Internacional para el Bienestar Animal quien lo consolidó como fecha en el calendario.

Día Internacional de los Pueblos Indígenas

El 9 de agosto es el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que busca celebrar la diversidad cultural, para visibilizar a la población indígena. De acuerdo con la ONU, existen alrededor de 476 millones de Indígenas viviendo a lo largo de 90 países. Estos pueblos constituyen alrededor del 6% de la población mundial, y, sin embargo, se encuentran entre las poblaciones más desfavorecidas y vulnerables representando al menos el 15% de los más pobres en el mundo. En México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, que juntas reúnen 364 variantes.

Regreso a clases UNAM

El 10 de agosto es el incio de clases de estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para el semestre 2026-2027-1, de acuerdo con el calendario de la Dirección General de Administración Escolar de la máxima casa de estudios, concluye el 27 de noviembre de 2026. Este año se generó polémica por el examen de ingreso a licenciatura.

Eclipse Solar Total

El 12 de agosto ocurrirá uno de los eventos astronómicos más esperados del año, un Eclipse solar total, de acuerdo con la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés), la franja de totalidad cruzará España, pero comenzará su recorrido en el océano Ártico y pasará cerca del polo norte. Estos lugares se oscurecerán:

Groenlandia.

Islandia.

Océano Atlántico.

Norte de Rusia.

España.

Una pequeña parte de Portugal.

Día Internacional de la Juventud

El 12 de agosto es Día Internacional de la Juventud, el día fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1999, como una forma de aumentar la conciencia sobre los problemas que afectan a los jóvenes en todo el mundo.

Día Internacional de la Zurdera

El 13 de agosto es el Día Internacional de la Zurdera. Fue en 1992 cuando el Club de los Zurdos (The Left-Handers Club) logró establecer la fecha para crear conciencia sobre las adversidades que enfrentan las personas que tienen tendencia natural a servirse preferentemente de la mano izquierda o también del pie. Se estima que alrededor del 13% de la población mundial es zurda. Algunos personajes zurdos que dejaron huella en la historia son: Leonardo da Vinci, Marie Curie. Además, diversos estudios sugieren que la zurdera puede estar relacionada con una mayor creatividad, pensamiento lateral y habilidades artísticas o deportivas.

Día del Bombero en México

El 22 de agosto se conmemora el Día del Bombero en México. Los héroes sin capa que diariamente salvan vidas arriesgando la suya, en cualquier rincón del país. El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX cuenta con 21 instalaciones repartidas estratégicamente en las alcaldías de la capital del país. Además de atender incendios, acuden al llamado de:

Fugas de gas

Incidencias vehiculares

Árboles caídos

Riesgos por anuncios espectaculares

Rescate de animalitos

Búsqueda y rescate de personas

Inundaciones

Día del Abuelo

El 28 de agosto es el Día del Abuelo, en México. Desde 1983 se celebra a los pilares de la familia, para destacar su sabiduría y enaltecer el éxito de la vejez y el legado de sus deseos. Se estima que para 2050, cerca del 30% de la población mexicana tendrá 65 años o más, lo que sugiere que el envejecimiento poblacional será una de las transformaciones sociales más significativas de nuestro siglo.

Luna de Esturión y Eclipse Lunar parcial

El 28 de agosto es luna llena conocida como Luna de Esturión. Este nombre se debe a que las tribus de Norteamérica solían pescar esturiones en los Grandes Lagos durante esta época del verano. Está ultima luna llena del verano estrá acompañada por un Eclipse lunar parcial que será visible en gran parte del planeta y no volverás a ver un así hasta el año 2028.

Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas

El 30 de agosto es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, un problema mundial que no solo afecta a la víctima sino también a su familia y la sociedad en general, este problema está latente en todo el mundo. De acuerdo con la ONU, cientos de miles de personas han desaparecido durante conflictos o períodos de represión en al menos 85 países de todo el mundo.

Lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman de la NASA

El 30 de agosto se espera el lanzamiento del telescopio Nancy Grace Roman de la NASA, el observatorio panorámico más grande jamás construido, que tendrá un campo de visión 100 veces más grande que el Hubble y podría desafiar la comprensión actual del universo. Se prevé que tardará un centenar de días en alcanzar su destino final: una zona gravitacionalmente estable entre el Sol y la Tierra conocida como el punto de Lagrange L2.

Regreso a clases

El 31 de agosto es el regreso a clases para millones de alumnos de educación básica del país, de acuerdo con el calendario escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Durante el año escolar se realizarán 8 Consejos Técnicos. Es importante que tengas en cuenta que las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo escolar 2027-2028, se realizarán del 2 al 12 de febrero de 2027.

Fechas importantes y efemérides de agosto en México

El 13 de agosto: En 1521 fue la caída de México-Tenochtitlan, que marcó el fin del imperio mexica y el inicio de la conquista española.

14 de agosto: Se crea la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 1937.

18 de agosto: Se expide en 1931 la primera Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del Artículo 123 Constitucional. Se acepta el contrato colectivo y se establecen Juntas de Conciliación y Arbitraje.

19 de agosto: Se promulga la Ley de Servicio Militar Obligatorio en 1940.

27 de agosto: Natalicio de Amado Nervo, El Poeta del Alma, quien se distinguió como periodista, ilustre poeta del modernismo y diplomático.

28 de agosto: En 1931 entró en vigor la Ley Federal del Trabajo en todo el país.

Fechas conmemorativas en agosto en el mundo

15 de agosto: Día Internacional la Relajación.

16 de agosto: Día Internacional del Animal sin Hogar.

17 de agosto: Día Mundial del Peatón.

19 de agosto: Día Mundial de la Fotografía.

20 de agosto: Día Mundial del Mosquito.

22 de agosto: Día Mundial del Folclor.

25 de agosto: Día Internacional del Peluquero.

26 de agosto: Día Internacional contra el dengue y Día Internacional de la Actriz y del Actor.

29 de agosto: Día Internacional contra los ensayos nucleares y Día Mundial del Gamer.

Con información de N+

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