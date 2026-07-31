Sociedad

¿Qué se Celebra en Agosto 2026? Eclipse Solar Total, Regreso a Clases y Más

Estas son las efemérides y fechas más importantes de agosto de 2026, que se celebran en México y el mundo

regreso a clasesAlumnos de primaria regresan a clases. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para agosto 2026: Eclipse Solar Total, inicio de clases y eventos deportivos imperdibles. Conoce las fechas clave y efemérides que no te puedes perder en México y el mundo.

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