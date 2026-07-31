Seguridad

Dos Jóvenes Detenidos por Presuntamente Amenazar con Armas a Otra Persona en Hermosillo, Sonora

Dos jóvenes fueron detenidos luego de presuntamente amenazar con armas de fuego a otra persona en el Fraccionamiento Las Lomas, al sur de Hermosillo, Sonora.

Dos Jóvenes Detenidos por Presuntamente Amenazar con Armas a Otra Persona en Hermosillo, SonoraDos Jóvenes Detenidos por Presuntamente Amenazar con Armas a Otra Persona en Hermosillo, Sonora. Foto: Archivo N+

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Dos jóvenes detenidos en Hermosillo por amenazar con armas de fuego. La policía incautó pistolas cargadas.

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