Dos Jóvenes Detenidos por Presuntamente Amenazar con Armas a Otra Persona en Hermosillo, Sonora

La activación del Código Rojo derivó en la detención de dos jóvenes que presuntamente amenazaron con armas de fuego a otra persona en el sur de Hermosillo, luego de un reporte recibido a través del número de emergencias 9-1-1.



El operativo se realizó alrededor de las 18:30 horas del jueves en el cruce de Periférico Sur y Paseo Las Lomas, en el fraccionamiento Las Lomas, donde elementos de la Policía Municipal acudieron como primeros respondientes para atender el reporte de personas armadas.

A los sujetos se les aseguraron dos armas de fuego

Al llegar al sitio, los oficiales localizaron a dos sujetos a un costado de un vehículo estacionado. Tras someterlos a una revisión preventiva, les aseguraron dos armas de fuego calibre 9 milímetros.



Los detenidos fueron identificados como Cristian Andrés "N", de 22 años, y José Gilberto "N", de 19, a quienes les incautaron dos pistolas abastecidas con 17 cartuchos útiles cada una. Ambos quedaron a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento de las investigaciones.