Sujeto es Asesinado a Balazos en un Predio de la colonia Nueva Ilusión de Hermosillo

Un hombre fue privado de la vida a balazos la tarde-noche del miércoles y su cuerpo quedó al interior de un predio en construcción ubicado en la colonia Nueva Ilusión, al surponiente de Hermosillo.



El crimen ocurrió alrededor de las 19:40 horas en el cruce de las calles X y Getsemaní, donde elementos de seguridad localizaron a la víctima sin signos vitales. El hombre, cuya identidad no fue establecida en el lugar, vestía short y tenis de color negro y presentaba al menos tres heridas producidas por proyectiles de arma de fuego.

El cuerpo quedó dentro del predio donde fue localizado

De acuerdo con la información oficial, el cuerpo quedó dentro del predio, el cual se encontraba debidamente delimitado. Vecinos del sector señalaron a las autoridades que únicamente escucharon varias detonaciones de arma de fuego, pero no lograron observar a los responsables de la agresión.



Personal de Servicios Periciales realizó el procesamiento de la escena del crimen, mientras que el Servicio Médico Forense efectuó el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a las instalaciones correspondientes, donde se le practicará la necropsia de ley.