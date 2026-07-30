Seguridad

Sujeto es Asesinado a Balazos en un Predio de la colonia Nueva Ilusión de Hermosillo

Un hombre, aún sin identificar, fue asesinado a balazos la noche del miércoles al interior de un predio en construcción en la colonia Nueva Ilusión, al surponiente de Hermosillo, Sonora.

Sujeto es Asesinado a Balazos en un Predio de la colonia Nueva Ilusión de HermosilloSujeto es Asesinado a Balazos en un Predio de la colonia Nueva Ilusión de Hermosillo. Foto: Archivo N+

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Crimen en Hermosillo: un hombre fue asesinado a balazos en un predio de la colonia Nueva Ilusión. Vecinos escucharon disparos, pero no vieron a los responsables.

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