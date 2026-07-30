Seguridad

Dan Prisión Preventiva a Virginia "N" y Diana "N", Acusadas de Despojo de Casa en la Del Valle

Ambas mujeres fueron detenidas en la colonia Doctores después de que se les acusara del despojo de una casa en la colonia Del Valle

Prisión Preventiva a mujeres acusadas de despojosFiscalía CDMX

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Madre e hija, Virginia 'N' y Diana 'N', detenidas por despojo en Del Valle. Un juez dictó prisión preventiva. La audiencia clave será la próxima semana. ¿Qué sigue para ellas?

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