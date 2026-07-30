Dan Prisión Preventiva a Virginia "N" y Diana "N", Acusadas de Despojo de Casa en la Del Valle

Luego de haber sido detenidas en la colonia Doctores, acusadas del delito de despojo de una casa en la colonia Del Valle, un juez dictó prisión preventiva justificada contra Virginia "N" y Diana "N".
Será el próximo martes 4 de agosto 2026, cuando se determine si son vinculadas a proceso.
La defensa de las imputadas solicitó la duplicidad del plazo constitucional.
¿Cómo operaban madre e hija para apoderarse de las casas en la Del Valle?
Ambas mujeres se apoderaron de la casa ubicada en el número 18 de la calle Cerrada de Matías Romero, cuando los dueños no se encontraban, lo que derivó en varios días de bloqueos por parte de los vecinos.
Hoy, durante la audiencia, la Fiscalía de la CDMX acusó a las mujeres, madre e hija, de integrar una red dedicada a apoderarse de inmuebles cuando los verdaderos dueños no se encontraban en ellos.
Virginia "N" es señalada como una de las líderes de la organización criminal.
Ayer, agentes de la Policía de Investigación (PDI) las detuvieron en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, luego fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
La Fiscalía CDMX forma parte del seguimiento integral a los posibles despojos denunciados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 investigaciones.
Un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar coincidencias en las formas de operación, posibles vínculos entre los hechos y a todas las personas que pudieran estar involucradas.
Esta semana, los vecinos hicieron un plantón de varios días luego de que una vecina denunciara que se habían metido a su casa ubicada en el número 57 de la cerrada Matías Romero.