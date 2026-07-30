Dan Prisión Preventiva a Virginia "N" y Diana "N", Acusadas de Despojo de Casa en la Del Valle

Luego de haber sido detenidas en la colonia Doctores, acusadas del delito de despojo de una casa en la colonia Del Valle, un juez dictó prisión preventiva justificada contra Virginia "N" y Diana "N".

Será el próximo martes 4 de agosto 2026, cuando se determine si son vinculadas a proceso.

La defensa de las imputadas solicitó la duplicidad del plazo constitucional.

¿Cómo operaban madre e hija para apoderarse de las casas en la Del Valle?

Ambas mujeres se apoderaron de la casa ubicada en el número 18 de la calle Cerrada de Matías Romero, cuando los dueños no se encontraban, lo que derivó en varios días de bloqueos por parte de los vecinos.

Hoy, durante la audiencia, la Fiscalía de la CDMX acusó a las mujeres, madre e hija, de integrar una red dedicada a apoderarse de inmuebles cuando los verdaderos dueños no se encontraban en ellos.

Virginia "N" es señalada como una de las líderes de la organización criminal.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Víctima de Despojo Narra Modus Operandi de Invasores en la Colonia del Valle, CDMX

Ayer, agentes de la Policía de Investigación (PDI) las detuvieron en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, luego fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.