Fiscalía CDMX Detiene a 2 Mujeres por Despojo de Inmueble en Colonia Del Valle, ¿Quiénes Son?

En N+ te informamos del caso de despojo de inmuebles en la colonia Del Valle, esta noche 29 de julio 2026, la Fiscalía de la Ciudad de México informó que dos mujeres fueron detenidas.

Se trata de Virginia “N” y Diana “N”, detenidas por su probable participación en el delito de despojo.

La Fiscalía CDMX informó que, la investigación integró entrevistas a la denunciante y 9 testigos, videograbaciones, inspecciones y dictámenes periciales.

Dicho inmueble está asegurado desde el 25 de julio.

Después de los datos de prueba, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control las órdenes de aprehensión contra ambas mujeres.

¿Cómo fueron localizadas las 2 mujeres acusadas de despojos en CDMX?

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) las localizaron y detuvieron en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc. Posteriormente, fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde quedaron a disposición de un juez de control.

Así cometieron el despojo en la Colonia Del Valle

La investigación comenzó el 21 de julio de 2026, después de que la denunciante recibió alertas del sistema de seguridad instalado en el inmueble, ubicado en Cerrada de Matías Romero número 18, y detectó la presencia de personas en su interior.

De acuerdo con las indagatorias, las imputadas habrían ingresado y ocupado la propiedad.

El 25 de julio la Fiscalía CDMX aseguró el inmueble para preservarlo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. "Son una Banda Organizada": Líder de Vecinos sobre Despojos de Casas en la Del Valle en CDMX

Despojos en Colonia Del Valle

La Fiscalía CDMX forma parte del seguimiento integral a los posibles despojos denunciados en la colonia Del Valle, donde durante 2026 se han iniciado 30 investigaciones.

Un equipo especializado analiza la información de estos casos para identificar coincidencias en las formas de operación, posibles vínculos entre los hechos y a todas las personas que pudieran estar involucradas.

Esta semana, los vecinos hicieron un plantón de varios días luego de que una vecina denunciara que se habían metido a su casa ubicada en el número 57 de la cerrada Matías Romero.

"La Fiscalía CDMX continuará las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos, determinar si existen otras personas relacionadas y proteger el patrimonio de las personas afectadas".

Hoy la fiscal de la CDMX, Bertha Luján se reunió con vecinos afectados.