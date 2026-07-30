Seguridad

Fiscalía CDMX Detiene a 2 Mujeres por Despojo de Inmueble en Colonia Del Valle, ¿Quiénes Son?

La Policía de Investigación (PDI) las localizaron y detuvieron en la colonia Doctores

Mujeres detenidas por despojos en Col. del ValleFiscalía CDMX

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¡Última hora! Fiscalía CDMX detiene a dos mujeres por despojo de inmueble en Colonia Del Valle. Ellas son las implicadas

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