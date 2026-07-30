Entretenimiento

Karely Ruíz Rompe Silencio tras Presunto Intento de Secuestro: "No lo Vamos a Dejar Impune"

La pareja señaló que vivieron "una situación muy difícil" luego de que personas ajenas a su familia entraron a su casa a robar, atentando contra su tranquilidad y seguridad

La influencer Karely Ruíz fue víctima de un presunto asalto con violencia junto a su pareja. Foto: CuartoscuroLa influencer Karely Ruíz fue víctima de un presunto asalto con violencia junto a su pareja. Foto: Cuartoscuro
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