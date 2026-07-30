Karely Ruíz Rompe Silencio tras Presunto Intento de Secuestro: "No lo Vamos a Dejar Impune"

Horas después de que un grupo de hombres armados irrumpiera en su domicilio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la influencer Karely Ruiz y su pareja, el productor Jhon Echeverry, publicaron un comunicado conjunto en el que confirmaron que su familia se encuentra bien y adelantaron que no dejarán el hecho impune.

¿Qué dice el comunicado de Karely Ruiz?

En el mensaje, publicado en redes sociales, la pareja señaló que vivieron "una situación muy difícil" luego de que personas ajenas a su familia entraron a su casa a robar, atentando contra su tranquilidad y seguridad. Destacaron que, afortunadamente, tanto ella como su familia se encuentran bien, y remarcaron que "lo material puede recuperarse", pero que nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar.

Sobre las acciones legales que seguirán, la pareja fue clara: "No vamos a dejar este hecho impune", aseguraron, y afirmaron que llegarán hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia. Karely Ruiz y Jhon Echeverry también agradecieron el apoyo y las muestras de preocupación que han recibido desde que se conoció el caso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Descartan Intento de Secuestro de Karely; Afirman Que es Robo con Violencia en San Nicolás

¿Qué pasó en el domicilio de Karely Ruiz?

De acuerdo con reportes policiales, alrededor de las 4:00 de la madrugada de este miércoles 29 de julio, un grupo de entre seis y siete hombres armados y encapuchados ingresó al domicilio de la pareja, ubicado en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza.

Durante el incidente, Jhon Echeverry habría sido agredido al intentar impedir el asalto, mientras que Karely Ruiz resultó ilesa. Los responsables escaparon con dinero en efectivo y joyería, con un valor estimado de alrededor de 220 mil pesos.

¿Realmente hubo un intento de secuestro?

Aunque las primeras versiones periodísticas —incluida la reacción inicial en redes— señalaban un presunto intento de secuestro contra la influencer, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León descartó esa hipótesis. El fiscal Javier Flores Saldívar precisó que, hasta el momento, las investigaciones apuntan a que "el móvil es un robo con violencia", y no un intento de privación de la libertad.

AMP