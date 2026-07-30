Dónde Votar en La Casa de los Famosos Hoy 29 de Julio: Link para Salvar Nominados Con y Sin ViX

Se realiza la primer gala de nominación de la cuarta temporada y una vez que sepamos quiénes son los nominados se abrirán las votaciones para salvar a los integrantes en riesgo, por eso acá te decimos cómo y dónde votar en La Casa de los Famosos México con o sin ViX Premium, a partir de hoy miércoles 29 de julio 2026.

Hubo algunos cambios a la hora de emitir tu voto en La Casa de los Famosos 2026, por eso en una nota te contamos la nueva forma de votar para salvar a tus participantes favoritos, sobre todo para el público de Latinoamérica. Además, te decimos a qué hora es la primera gala de nominación hoy.

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¿Cómo votar en La Casa de los Famosos con ViX Premium?

Si el público de México o Latinoamérica cuenta con su suscripción de ViX Premium pueden votar hasta 10 veces por día. Para hacer válido este derecho en las votaciones, se deben seguir los siguientes pasos:

Abre la cámara de tu celular. Enfoca el código QR en cuanto aparezca en la pantalla durante las emisiones y galas de La Casa de los Famosos en ViX o en la señal de TV abierta. Abre el enlace que aparecerá en tu teléfono. Vota por tu habitante favorito y si tienes ViX Premium ingresa con tu cuenta para votar hasta 10 veces por día.

Vota en La Casa de los Famosos: ¿Cómo hacerlo si no tengo ViX?

Las personas que no cuenten con suscripción de ViX Premium, pueden elegir por su favorito solo una vez al día, aunque esta opción aplica solo para quienes viven en México. Pueden hacerlo al capturar el código QR, como te dijimos anteriormente o bien entrar a la página para votar en La Casa de los Famosos México. Solo debes dirigirte a la pestaña que dice "Vota" en el menú, solo ten en cuenta que solamente está habilitada cuando las votaciones están abiertas.

Recuerda que los votos se van a abrir al público este 29 de julio 2026 una vez que terminen las nominaciones y en cuanto Galilea Montijo lo mencione al aire.

¿Dónde votar en La Casa de los Famosos México 2026? Link directo

Para que no pierdas tiempo buscando dónde emitir tu voto en línea, acá te damos el link para hacerlo: www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota. Dentro del enlace elige al nominado que quieras salvar.

Recuerda que hay horarios para votar por tus nominados favoritos en La Casa de los Famosos México 2026. Las votaciones se abren durante la pregala, la gala y postgala del miércoles, jueves, viernes y domingo, por eso es importante estar pendiente del reality show.

AO