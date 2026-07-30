Elemento de la Policía Estatal Termina Lesionado tras Choque en Boca del Río, Veracruz

Durante la tarde de este miércoles 29 de julio fue reportado un percance vial en un fraccionamiento del municipio de Boca del Río, donde, según lo informado, un elemento de la Policía Estatal se habría visto involucrado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Choque entre Taxi y Moto Afecta Circulación en Avenida Miguel Alemán de Xalapa

De acuerdo con los primeros reportes, el oficial terminó con lesiones al chocar la motopatrulla que conducía contra un auto particular. El accidente se registró la tarde de este miércoles en el cruce de la calle Cristóbal de Olid con Paseo de las Jacarandas, ubicado en el fraccionamiento Virginia del municipio boqueño.

Según la información recabada, el oficial de la Policía Estatal se encontraba circulando sobre Paseo de las Jacarandas cuando de pronto se incorporó el auto a esta vialidad. El reporte en el lugar indica que el auto era conducido por un estudiante de aeronáutica civil.

El elemento de la Policía Estatal recibió la atención por parte de los cuerpos de emergencia en el lugar donde se registraron estos hechos. Se informó que el oficial terminó con una herida en una pierna, sin que representara un riesgo para su vida.

Motociclista termina lesionado tras chocar contra un taxi en una colonia de Tuxpan, Veracruz

La tarde de este miércoles 29 de julio se registró un percance vial sobre el bulevar Independencia, localizado entre las calles Virgilio Uribe y Héroes del 47, de la colonia La Rivera, en Tuxpan, municipio localizado en la zona norte de la entidad veracruzana.

Derivado de este percance, en el lugar quedó lesionado el menor Jonathan 'N', de 17 años, luego de que al manejar su motocicleta se impactara contra el taxi número económico 1655 sin placas de circulación, conducido por Santiago 'N', de 59 años.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes se encargaron de gestionar el traslado del menor al Hospital Militar, debido a que sufrió una probable fractura en la pierna derecha. Ambas unidades fueron trasladadas al corralón.