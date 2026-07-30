Accidentes

Elemento de la Policía Estatal Termina Lesionado tras Choque en Boca del Río, Veracruz

Un Policía Estatal terminó lesionado cuando circulaba en su motopatrulla y fue impactado por un automóvil en Boca del Río.

Elemento de la Policía Estatal Termina Lesionado tras Choque en Boca del Río, VeracruzEl elemento policiaco terminó con una herida en una pierna. Foto: N+

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Impactante choque en Boca del Río: Policía Estatal lesionado tras ser embestido por un auto. Conoce los detalles de este accidente vial.

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