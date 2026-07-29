Motociclista Muere al Estrellarse Contra una Casa en Veracruz; Fue Embestido por una Camioneta

Durante la noche del pasado martes 28 de julio un motociclista perdió la vida tras impactarse contra el portón de una vivienda, las primeras versiones señalaron que el joven motociclistas habría sido embestido por un conductor a bordo de una camioneta. Ocurrió en la zona norte de la entidad veracruzana.

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Según los datos recabados el joven motociclista murió trágicamente al estrellarse contra el portón de una casa, reportes de vecinos aseguran que una camioneta lo impactó y lo proyectó contra la vivienda.

Los hechos ocurrieron la noche del martes sobre la calle Alejandro Vega, a la altura del número 124, de la colonia Rafael Hernández Ochoa, del municipio de Papantla.

Identifican a joven muerto en accidente vial en Papantla

La víctima fue identificada como Miguel Alejandro García San Martín, contaba con 22 años, y era habitante de la colonia Progreso, del municipio de Papantla al norte de Veracruz.

Reportes periodísticos refieren que este joven habría sido impactado por una camioneta de color rojo, y proyectado contra el portón de la vivienda, desafortunadamente murió cuando recibía atención médica en el Hospital IMSS Bienestar de Papantla. EL conductor responsable de esta suceso se dio a la fuga.

Del accidente tomaron conocimiento las corporaciones de seguridad que atendieron el siniestro, mientras que autoridades ministeriales realizan las investigaciones para intentar ubicar y capturar al responsable.

Otro accidente de un motociclista reciente en Veracruz

Durante las primeras horas del pasado miércoles 22 de julio se registró un accidente automovilístico sobre la avenida Miguel Alemán, donde el taxi marcado con el numero económico XL-1200 y un motociclista se vieron involucrados en un aparatoso percance.

De acuerdo con los primeros reportes, ambas unidades colisionaron mientras circulaban por esta importante vialidad, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación.

Al lugar acudieron elementos de Tránsito para realizar el peritaje correspondiente para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades. No se reportaron lesionados pero si daños materiales cuantiosos y afectación a la circulación vehicular.