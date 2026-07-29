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Motociclista Muere al Estrellarse Contra una Casa en Veracruz; Fue Embestido por una Camioneta

Motociclista Muere al Estrellarse Contra una Casa en Veracruz; Fue Embestido por una Camioneta

Joven motociclista muere al ser embestido por camioneta y ser proyectado contra el portón de una casa en PapantlaJoven motociclista muere al ser embestido por camioneta y ser proyectado contra el portón de una casa en Papantla. Foto: Juan Olmedo

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Motociclista muere en Papantla tras ser embestido por una camioneta y chocar contra un portón. La búsqueda del responsable continúa. Conoce más sobre el caso.

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