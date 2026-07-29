Seguridad

¿Quién Es el Esposo de Karely Ruiz? Jhon Echeverry, Golpeado durante Intento de Secuestro

Te decimos quién es Jhon Echeverry, que fue atacado durante el robo e intento de secuestro de la modelo Karely Ruiz

Conoce Quién Es el Esposo de Karely Ruiz Jhon EcheverryJhon Echeverry fue golpeado durante el intento de secuestro de Karely Ruiz. Foto: Instagram @jhonecheverrydj

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