¿Quién Es el Esposo de Karely Ruiz? Jhon Echeverry, Golpeado durante Intento de Secuestro

Karely Ruiz se salvó de ser secuestrada en su casa, mientras se encontraba con su bebé y esposo, quien terminó golpeado durante el incidente este miércoles en la madrugada. Por ello, acá te decimos quién es Jhon Echeverry, la pareja de la modelo y creadora de contenido.

Una fuerte movilización de elementos de seguridad se registró durante la madrugada de hoy 29 de julio 2026 en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, luego del presunto intento de secuestro de Karely Ruiz.

Los primeros reportes señalan que siete hombres encapuchados y armados irrumpieron en el domicilio de la influencer con la intención de privarla de la libertad. Sin embargo, por causas que aún son investigadas, los agresores no lograron concretar el hecho y escaparon antes de la llegada de las corporaciones de seguridad.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Intentan Secuestrar a Karely Ruiz en su Domicilio; Esto Sabemos

¿Qué le pasó a Jhon Echeverry?

De acuerdo con el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás, el esposo de Karely Ruiz fue golpeado en la cabeza por uno de los atacantes que ingresaron a la casa, quien le preguntó por la ubicación de su dinero.

Enseguida, los asaltantes tomaron el dinero, que eran aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyas y diversos objetos electrónicos para después retirarse del domicilio ubicado en la colonia Las Puentes.

Pese a que en la casa también se encontraban Karely Ruiz y su bebé, ninguna de ellas sufrió una agresión ni daños físicos, y el único afectado fue Jhon Echeverry.

Las autoridades ya analizan cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores con el objetivo de identificar la ruta de escape de los presuntos responsables y obtener mayores indicios que permitan su localización.

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León mantiene abierta una carpeta de investigación y se espera que en las próximas horas emita un pronunciamiento oficial para informar sobre los avances del caso y confirmar las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

¿Quién es el esposo de Karely Ruiz?

Jhon Echeverry es un DJ y productor que se ha presentado en centros nocturnos de México, Estados Unidos y Europa, bajo el nombre artístico de DJ John con un estilo de ritmos urbanos y música electrónica.

Su carrera musical inició desde antes de que se conociera por su relación con la modelo y creadora de contenido, sin embargo ha preferido mantenerse lejos de los reflectores por lo que no se sabe mucho de su vida.

Se sabe que Karely Ruiz y Jhon Echeverry se casaron a mediados de noviembre de 2024 y se convirtieron en padres el 2 de febrero de 2025, fecha en la que nació su primogénita llamada Madisson.

En el pasado mes de marzo, el esposo de la influencer se vio envuelto en una polémica, luego de que golpeara a Alfredo Adame previo a un evento de boxeo, por los continuos ataques verbales del actor hacia su pareja.

PPP