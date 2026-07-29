Así Fue el Intento de Secuestro a Karely Ruiz: Ella Estaba con su Bebé y su Esposo

Este miércoles, 29 de julio de 2026, la creadora de contenido Karely Ruiz sufrió un presunto intento de secuestro durante la madrugada de hoy, en su domicilio en San Nicolás de los Garza, Nuevo León.

Según los primeros reportes, durante la madrugada, siete sujetos encapuchados ingresaron a una vivienda aledaña, escalaron una cornisa e ingresaron por un ventanal al domicilio de Karely, ubicado en la calle Sierra de Segura en su cruce con la avenida Las Fuentes, uno de los prestigiados sectores de San Nicolás de los Garza.

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Intento de secuestro a Karely Ruiz

Los delincuentes sometieron a la familia integrada por Karely, su esposo, y su hija Madisson, y amagaron con llevarse a la creadora de contenido, fue cuando Jhon, el padre de su hija de origen colombiano, trató de defenderla y fue golpeado.

Una llamada al 911 alertó sobre la emergencia, por lo que policías desplegaron una intensa movilización en la zona. Sin embargo, los delincuentes escaparon del lugar, se llevaron dinero en efectivo, joyería y electrodomésticos.

Afortunadamente, Karely Ruiz y su familia se encuentran en buen estado de salud.

Con información de N+

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