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Así Fue el Intento de Secuestro a Karely Ruiz: Ella Estaba con su Bebé y su Esposo

Esto se sabe del intento de secuestro de Karely Ruiz en San Nicolás de los Garza, Nuevo León

Karely Ruiz, creadora de contenidoKarely Ruiz, creadora de contenido. Foto: Instagram @Karely Ruiz

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Karely Ruiz y su familia vivieron momentos de terror en un intento de secuestro en Nuevo León. Los delincuentes escaparon con dinero y joyas. Conoce los detalles.

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