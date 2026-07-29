Sociedad

¿Qué Significa 'Devil In a Skirt' y Por Qué la Frase Se Volvió Tendencia?

Conoce el significado de la frase 'devil in a skirt' o 'davo u suknji', que se volvió viral en las últimas horas en internet

Checa Qué Significa Devil In a Skirt y Por Qué la Frase Se Volvió TendenciaLa frase 'devil in a skirt' se volvió viral en internet en las últimas horas. Foto: Instagram @medjugorje_reina_delapaz

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