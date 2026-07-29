¿Qué Significa 'Devil In a Skirt' y Por Qué la Frase Se Volvió Tendencia?

En las últimas horas una frase se ha vuelto tendencia en las búsquedas de internet y en redes sociales, y para que sepas por qué se volvió viral, acá te decimos qué significa 'devil in a skirt' o 'davo u suknji'.

Este martes, uno de los principales centros de peregrinación católica en Europa fue vandalizado y un altar cercano fue incendiado, por lo que las autoridades han iniciado una investigación para identificar al responsable.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Llegan Creyentes de San Judas a la Iglesia de San Hipólito Hoy

¿Por qué la frase 'devil in a skirt' se volvió tendencia?

La estatua principal de la Virgen María en el Santuario de Medjugorje, en el sur de la región de Herzegovina, en el país de Bosnia y Herzegovina, fue profanada con pintura negra en el rostro y manos, mientras que en la base de la imagen se escribió la frase en inglés 'devil in a skirt' y en croata 'davo u suknji'.

De igual forma en las cercanías se colocó una pancarta con mensajes que desacreditaban a los videntes de Medjugorje, que son personas que afirman recibir y transmitir mensajes atribuidos a la Virgen María.

Además, las grabaciones de cámaras de seguridad también mostraron a un hombre que prendió fuego al altar exterior de la iglesia de Santiago, ubicada cerca del sitio donde se concentran los peregrinos.

¿Qué significa devil in a skirt?

Las frases 'devil in a skirt' y 'davo u suknji' significan lo mismo en inglés y en croata, y se traduce como 'diablo con falda', lo cual es utilizado como una forma despectiva para referirse a una mujer.

Esta expresión es equivalente a la frase 'devil in a dress' (diablo con vestido), la cual ha sido empleada en canciones o lenguaje popular para referirse a las mujeres, a las que se les atribuye un comportamiento malvado como el demonio.

PPP