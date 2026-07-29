¿Qué Significa 'Devil In a Skirt' y Por Qué la Frase Se Volvió Tendencia?
Conoce el significado de la frase 'devil in a skirt' o 'davo u suknji', que se volvió viral en las últimas horas en internet
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En las últimas horas una frase se ha vuelto tendencia en las búsquedas de internet y en redes sociales, y para que sepas por qué se volvió viral, acá te decimos qué significa 'devil in a skirt' o 'davo u suknji'.
Este martes, uno de los principales centros de peregrinación católica en Europa fue vandalizado y un altar cercano fue incendiado, por lo que las autoridades han iniciado una investigación para identificar al responsable.
La estatua principal de la Virgen María en el Santuario de Medjugorje, en el sur de la región de Herzegovina, en el país de Bosnia y Herzegovina, fue profanada con pintura negra en el rostro y manos, mientras que en la base de la imagen se escribió la frase en inglés 'devil in a skirt' y en croata 'davo u suknji'.
De igual forma en las cercanías se colocó una pancarta con mensajes que desacreditaban a los videntes de Medjugorje, que son personas que afirman recibir y transmitir mensajes atribuidos a la Virgen María.
Además, las grabaciones de cámaras de seguridad también mostraron a un hombre que prendió fuego al altar exterior de la iglesia de Santiago, ubicada cerca del sitio donde se concentran los peregrinos.
Las frases 'devil in a skirt' y 'davo u suknji' significan lo mismo en inglés y en croata, y se traduce como 'diablo con falda', lo cual es utilizado como una forma despectiva para referirse a una mujer.
Esta expresión es equivalente a la frase 'devil in a dress' (diablo con vestido), la cual ha sido empleada en canciones o lenguaje popular para referirse a las mujeres, a las que se les atribuye un comportamiento malvado como el demonio.
PPP