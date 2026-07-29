Política

Sheinbaum Aclara que “No Va a Haber Censura” en Lineamientos de Derechos de Audiencia

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es falso que el objetivo del gobierno sea censurar

La presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoyLa presidenta Claudia Sheinbaum durante la mañanera de hoy, 29 de julio de 2026. Foto: Presidencia
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