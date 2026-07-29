Sheinbaum Aclara que “No Va a Haber Censura” en Lineamientos de Derechos de Audiencia
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es falso que el objetivo del gobierno sea censurar
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es falso que el objetivo del gobierno sea censurar
Este miércoles, 29 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no va a haber censura en los lineamientos de Derechos de Audiencia, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.
Cabe destacar que se trata de reglas que definen qué puede exigir el público a la radio y la televisión, entre ellas no difundir información falsa o descontextualizada y distinguir con claridad entre noticia y opinión.
Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta aseguró que “no hay censura ni va a haber censura, en la Ley, lo que se aprobó".
Añadió que “dialogando con la Cámara de Radio y Televisión fue el esquema para el derecho de audiencias y ahora esta consulta para los lineamientos, se publicaron para consulta, no se han emitido”.
La titular del Ejecutivo Federal dijo que es falso que el objetivo del gobierno sea censurar, y aclaró que, por el contrario, “es garantizar el derecho de las audiencias y esa ley se aprobó hace muchos meses y dice que la Comisión debe tener ciertos lineamientos que hoy están a consulta pública de empresas y personas que así lo deseen”.
“Más que un filtro, es un lugar donde te puedes quejar, pero además está nombrado por la propia empresa, si eres una empresa de radio, tú mismo nombras a tu defensor de derecho de las audiencias, tiene que tener ciertas características, esa persona debe establecer un espacio donde la audiencia pueda quejarse y decir: lo que informaron no es correcto, es para que se pueda tener información más plural, no hay mayor problemática”, destacó la mandataria.
Señaló que el tema de las multas es lo más polémico y “por eso se abre la consulta pública y discutir este tema de cómo se puede quejar la empresa si hay una sanción y quién pone la sanción”.
"Si se fijan, es sencillamente, una persona donde alguien se puede ir a quejar, no es verdad lo que pusiste, y tiene que haber derecho de réplica de propio medio a la persona o tomar las medidas internas para decir esto que dijimos no es información, es una opinión”, destacó.
Con información de N+
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