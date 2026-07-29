Sheinbaum Aclara que “No Va a Haber Censura” en Lineamientos de Derechos de Audiencia

Este miércoles, 29 de julio de 2026, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que no va a haber censura en los lineamientos de Derechos de Audiencia, emitidos por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

Cabe destacar que se trata de reglas que definen qué puede exigir el público a la radio y la televisión, entre ellas no difundir información falsa o descontextualizada y distinguir con claridad entre noticia y opinión.

No hay censura, asegura Sheinbaum

Durante la conferencia mañanera de hoy, la presidenta aseguró que “no hay censura ni va a haber censura, en la Ley, lo que se aprobó".

Añadió que “dialogando con la Cámara de Radio y Televisión fue el esquema para el derecho de audiencias y ahora esta consulta para los lineamientos, se publicaron para consulta, no se han emitido”.