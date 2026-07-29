Homicidios

Revelan Avances del Caso de Ángel "N", el Fisicoculturista que Mató a sus Padres en Puebla

Ángel "N" alias "El Mamey" fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio y homicidio tras los hechos ocurridos en San Andrés Cholula.

Ángel "N" es vinculado a proceso en Puebla.Fisicoculturista es vinculado a proceso en Puebla. Foto: Instagram @angelrodriguezmora

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Ángel 'N', conocido como 'El Mamey', es vinculado a proceso por el asesinato de sus padres en Puebla. La Fiscalía investiga si actuó bajo un 'mandato divino'.

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