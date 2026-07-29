Revelan Avances del Caso de Ángel "N", el Fisicoculturista que Mató a sus Padres en Puebla

Ángel "N", alias "El Mamey", fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el asesinato de sus padres y el ataque contra su hermano de 13 años de edad, cometido el 26 de julio en el fraccionamiento Fuentes del Camino Real I del municipio de San Pedro Cholula en Puebla.

Versiones aún no oficiales señalaron que un Juez de Control calificó como legal la detención del fisicoculturista e impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

El entrenador de fisicoculturismo, presuntamente asesinó a sus padres, de 54 y 70 años de edad, y lesionó de gravedad a un familiar consanguíneo.

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Ángel "N" vinculado a proceso por feminicidio y homicidio en Puebla

Ángel "N", alias "El Mamey" fue vinculado a proceso por los delitos de feminicidio, homicidio en razón de parentesco y homicidio calificado en grado de tentativa, sin embargo, la investigación complementaria concluirá por parte de la Fiscalía General del Estado de Puebla hasta el 29 de diciembre.

Este doble homicidio ha causado gran indignación entre la sociedad luego de que se revelara que Ángel "N" era entrenador de un gimnasio de Cholula y que contaba con más de 12 mil seguidores en sus redes sociales donde aconsejaba sobre la vida y la salud física.

Ángel "N" supuestamente mató a sus padres por un mandato divino

Todo cambio el 26 de julio, luego de publicar unos videos en donde se ponía en duda su estado mental, de acuerdo a los usuarios de la plataforma de Instagram, el hombre publicó historias en donde mencionaba un llamado de Cristo, esto dijo: "Dios me escogió para renovar toda la zona de San Pedro Cholula, de Puebla y anexas"

Momentos después ocurrió el violento ataque que dejó sin vida a dos personas y con lesiones graves a un menor; De manera extraoficial, se sabe que durante la detención de Ángel "N" mencionó que mató a sus padres por un supuesto "mandato divino".

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla será la encargada de llevar acabo las diligencias correspondientes y determinar si el entrenador se encontraba bajo alguna sustancia tóxica al momento del ataque.

Con información de N+

MCS