Dos Muertos y un Lesionado por Agresión en un Domicilio de San Pedro Cholula en Puebla

Dos personas sin vida y una lesionada, fue el saldo de una agresión ocurrida en el fraccionamiento Fuentes de Camino Real en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.

Fue un reporte ciudadano el que alertó a cuerpos de emergencia sobre la presencia de un hombre con conducta agresiva, por lo que policías acudieron al punto.

Junto con ellos arribaron paramédicos, quienes confirmaron el deceso de dos personas y la atención de una más quien estaba lesionada en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.

Además, se logró la detención del presunto agresor por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones, quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.