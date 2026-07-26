Homicidios

Dos Muertos y un Lesionado por Agresión en un Domicilio de San Pedro Cholula en Puebla

El reporte de una persona agresiva derivó en el hallazgo de un hombre y una mujer sin vida al interior de una casa de Santiago Momoxpan.

Investigan doble homicidio en Santiago Momoxpan.Investigan doble homicidio en Santiago Momoxpan. Foto: SSC Cholula (Ilustrativa)
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