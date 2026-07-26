Dos Muertos y un Lesionado por Agresión en un Domicilio de San Pedro Cholula en Puebla
El reporte de una persona agresiva derivó en el hallazgo de un hombre y una mujer sin vida al interior de una casa de Santiago Momoxpan.
El reporte de una persona agresiva derivó en el hallazgo de un hombre y una mujer sin vida al interior de una casa de Santiago Momoxpan.
Dos personas sin vida y una lesionada, fue el saldo de una agresión ocurrida en el fraccionamiento Fuentes de Camino Real en el municipio de San Pedro Cholula, Puebla.
Fue un reporte ciudadano el que alertó a cuerpos de emergencia sobre la presencia de un hombre con conducta agresiva, por lo que policías acudieron al punto.
Junto con ellos arribaron paramédicos, quienes confirmaron el deceso de dos personas y la atención de una más quien estaba lesionada en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan.
Además, se logró la detención del presunto agresor por su probable participación en los delitos de homicidio y lesiones, quien fue puesto a disposición de las autoridades ministeriales.
De acuerdo con el reporte policial de los primeros respondientes, al llegar al domicilio número 11 del Circuito Maya, escucharon la voz de un masculino que invitaba a pasar.
En la escena había dos hombres y una mujer con lesiones y manchas hemáticas, de los cuales dos habían fallecido.
El sujeto presente identificado como Ángel R. de 30 años de edad, fue detenido como probable responsable de homicidio en Santiago Momoxpan.
Hasta el momento se desconoce la identidad de las personas fallecidas y las causas precisas de su muerte.
Con información de N+
JAPR