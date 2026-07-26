¿Hay Dos Días de los Abuelos? Esta es la Fecha Correcta de la Celebración en México

Este domingo 26 de julio hay felicitaciones para muchos abuelos en el mundo, incluyendo para los mexicanos, pero puede causar confusión para algunas otras personas, que más bien celebran en la "fecha oficial". ¿Hay dos Días de los Abuelos? ¿Cuándo es el Día de los Abuelos en México? En N+ te explicamos.

Así como hay dudas alrededor del Día del Padre, en esta celebración también surgen preguntas, ya que no se ha llegado a un consenso generalizado a nivel internacional, ni tampoco ha cobrado la popularidad que tienen fechas como el 10 de mayo, que es ampliamente recnocida como Dïa de las Madres.

¿Hay dos Días de los Abuelos en México?

El cuarto domingo de julio es, para muchas personas, el Día de los Abuelos. Esto tiene su origen en la religión católica.

La Jornada Mundial de los Abuelos y de los Adultos Mayores fue establecida por el Papa Francisco para celebrarse cada año el cuarto domingo de julio, coincidiendo de manera cercana con la festividad litúrgica de San Joaquín y Santa Ana (abuelos de Jesús), que se conmemora cada 26 de julio.

Por ello, este domingo, para muchas personas se celebra a los familiares que son antecesores y pilares de las familias.

Sin embargo, no se trata de la fecha oficial para todas las personas en México, sin importar su relación con la religión u otro tipo de creencias.

¿Cuándo es el Día de los Abuelos en México 2026?

Desde 1983 en México se instauró el 28 de agosto como el Día de los Abuelos, esto con el fin de reconocer su trabajo y sabiduría, pero sobre todo para enaltecer el éxito de la vejez y el legado de sus deseos.

Esta es la fecha reconocida por las instituciones públicas como el día oficial para la celebración de las y los abuelitos, pero el festejo depende de cada familia y su decisión de no dejar pasar el legado de estos integrantes fundamentales en la sociedad.