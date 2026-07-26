Sociedad

¿Hay Dos Días de los Abuelos? Esta es la Fecha Correcta de la Celebración en México

Para algunas personas, el Día de los Abuelos en México se celebra en julio, pero para otros, la fecha oficial es en otro mes del año; conoce aquí cuándo se celebra.

Celebración por el Día de los Abuelos en México.Celebración por el Día de los Abuelos en México. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa
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