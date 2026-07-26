Isaac del Toro Entra al Grupo Selecto de Latinoamericanos con Podio en el Tour de Francia

Isaac del Toro Romero entró en la historia del ciclismo mexicano y latinoamericano al subir este domingo 26 de julio al podio del Tour de Francia 2026.

Tuvieron que pasar cinco ediciones de esta vuelta para que un ciclista de América Latina quedara entre los puestos de ganadores.

El nacido en Ensenada, Baja California, quedó en el tercer lugar de la clasificación general, detrás de Tadej Pogacar, líder de su cuadrilla, el UAE Team Emirates, y del belga Remco Evenepoel, del Red Bull.

Con este resultado y después de 21 etapas recorridas de la Grande Boucle, el Torito entró a un grupo selecto del ciclismo regional y ya no digamos de la disciplina en México.

A sus 22 años, Del Toro se mantuvo firme a lo largo de tres semanas y en la etapa 20, la reina de la vuelta gala, logró marcar una distancia importante sobre el local Paul Seixas, para ponerse también el maillot blanco.

Por si fuera poco, el bajacaliforniano se consolidó como el mejor ciclista joven del Tour de Francia, para cerrar una participación de antología para su palmarés.

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Fuerza latina

Lo hecho por el ciclista mexicano no es menor, ya que en su primera participación en la ronda gala logró meterse entre los tres mejores pedalistas.

Esta conquista solo la había conseguido el colombiano Nairo Quintana, quien en su debut en el tour (2013) alcanzó el podio al lograr el segundo puesto de la general.

Cabe destacar que en toda la historia de la vuelta francesa solo cinco ciclistas de Latinoamérica, antes de Isaac del Toro, habían subido al banquillo de los ganadores.

El primero que trazó el camino fue el colombiano Fabio Parra, quien en su cuarta participación, en 1988, fue tercero de la general.

Tuvieron que pasar 25 años para que otro latino lograra la proeza y fue su compatriota Nairo Quintana, quien además suma en total tres podios: dos segundos lugares, en 2013 y 2015, y un tercero, en 2016.

El también cafetalero Rigoberto Urán y el ecuatoriano Richard Carapaz suman un podio en su haber: el primero, al ganar el subcampeonato en 2017, y el segundo, el bronce en 2021.

Caso aparte es el colombiano Egan Bernal, el único latinoamericano en ganar el Tour de Francia, en el año 2019, para estar en la cima de los ciclistas de este lado del mundo.

Ciclistas latinoamericanos en el Tour de Francia

Esta es la lista selecta de los ciclistas latinoamericanos que consiguieron un podio en la historia del Tour de Francia, la vuelta más importante del deporte de los birlos:

Fabio Parra (Colombia): tercer lugar, en 1988.

Nairo Quintana (Colombia): segundo lugar, en 2013 y 2015, y tercer lugar en 2016.

Rigoberto Urán (Colombia): segundo lugar, en 2017.

Egan Bernal (Colombia): primer lugar, en 2019.

Richard Carapaz (Ecuador): tercer lugar, en 2021.

Isaac del Toro (México): tercer lugar, en 2026.

Con información de N+

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