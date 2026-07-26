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Isaac del Toro Entra al Grupo Selecto de Latinoamericanos con Podio en el Tour de Francia

El ciclista de Ensenada quedó en el tercer puesto de la clasificación general, luego de 21 etapas recorridas en su primera Grande Boucle de su carrera

El mexicano Isaac del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, en el Giro de Italia 2025El mexicano Isaac del Toro y el ecuatoriano Richard Carapaz, en el Giro de Italia 2025. Foto: Reuters

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Isaac del Toro entra en la élite del ciclismo al alcanzar el podio en el Tour de Francia 2026. Un logro que solo cinco latinoamericanos habían conseguido antes. Más detalles aquí.

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Isaac del Toro hace historia en el Tour de Francia 2026