Aseguran Más de 300 Mil Litros de Hidrocarburo tras Cateos en Allende, Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo, junto con vehículos, distintas maquinarias y papelería, fueron asegurados durante un cateo por parte de la Fiscalía General de la República (FGR) y otras autoridades de seguridad federal, después de diversos cateos realizados en el municipio de Allende, Nuevo León.

Elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional brindaron seguridad mientras personal de la Fiscalía General de la República (FGR) y de Seguridad Física de Petróleos Mexicanos (Pemex) llevaron a cabo un operativo en el municipio de Allende, Nuevo León.

Aseguran hidrocarburo y equipo diverso en Allende

El despliegue de las autoridades federales se realizó en cumplimiento de una orden técnica de investigación en un predio del municipio de Allende logrando el aseguramiento de:

373 mil 600 litros de hidrocarburo

1 tractocamión

2 remolques

1 motocicleta

1 doli

13 contenedores tipo frac tank

2 plantas generadoras de energía

2 motobombas con cuenta litros y remolque

2 compresores

Diversos tramos de mangueras de alta presión

Una vez verificadas las condiciones de seguridad por parte del personal especialista de Pemex, se procederá al trasvase del combustible localizado en dicho predio del municipio de Allende, Nuevo León, por parte de las autoridades federales.

Mientras tanto, los vehículos y el equipo asegurado durante los cateos quedó a disposición de la Fiscalía General de la República aquí en Nuevo León para continuar con las investigaciones y definir la situación jurídica correspondiente en este caso.

SHH