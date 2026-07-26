Seguridad

Aseguran Más de 300 Mil Litros de Hidrocarburo tras Cateos en Allende, Nuevo León

Autoridades federales llevaron a cabo un operativo en el municipio de Allende donde fueron asegurados más de 300 mil litros de hidrocarburo

Aseguran más de 300 mil litros de hidrocarburo en Allende, Nuevo LeónEl hidrocarburo fue localizado en un predio del municipio de Allende, Nuevo León. Foto: FGR

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Cateos en Allende resultan en el aseguramiento de hidrocarburo y maquinaria. Las investigaciones continúan para definir la situación jurídica.

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