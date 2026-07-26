Seguridad

Investigan Feminicidio en Torreón: Asesinan a Mujer en Colonia Benito Juárez

El presunto responsable, Julio César "N", pareja de Nora Cecilia, fue detenido horas más tarde en Torreón

El presunto responsable, Julio César "N", pareja de Nora Cecilia, fue detenido horas más tarde en TorreónEl presunto responsable, Julio César "N", fue detenido horas más tarde en Torreón. Foto: N+

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Nora Cecilia, fue asesinada presuntamente por su pareja después de una discusión en Torreón

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