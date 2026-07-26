Investigan Feminicidio en Torreón: Asesinan a Mujer en Colonia Benito Juárez

La Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) confirmó el feminicidio de Nora Cecilia, ocurrido la madrugada de este 26 de julio del 2026 al interior de una vivienda de la colonia Benito Juárez. El principal señalado es su pareja sentimental, Julio César "N", quien fue localizado y detenido horas más tarde.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la agresión comenzó en la vía pública, sobre el cruce de las calles José María Morelos y Salvador Jalife, donde vecinos observaron una discusión entre la pareja y al hombre presuntamente portando un arma blanca. Ambos ingresaron posteriormente al domicilio, donde se consumó el feminicidio.

La FGEC informó que la pareja tenía antecedentes de violencia familiar. Además, se dio a conocer que tenían tres hijos, dos niñas de 12 y 8 años, y un niño de apenas 3 años, quien presuntamente se encontraba en la vivienda al momento de los hechos, de acuerdo a relatos señalados por los vecinos.

Detienen a Julio César "N", presunto responsable

Elementos de la Policía Municipal, la Fiscalía General del Estado de Coahuila, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y otras corporaciones mantuvieron recorridos de vigilancia durante toda la madrugada en el sector para ubicar al presunto responsable. Finalmente, alrededor de las 8:00 horas de este domingo, Julio César "N" fue localizado en un lote baldío ubicado a menos de dos kilómetros de la vivienda donde ocurrió el feminicidio, donde fue asegurado por las autoridades.

El caso ha generado una profunda conmoción entre los habitantes de la colonia Benito Juárez. Vecinos lamentaron lo ocurrido y familiares de la víctima colocaron una veladora en el exterior del domicilio en memoria de Nora Cecilia, mientras la FGEC continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito de feminicidio.