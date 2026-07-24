Proponen Construir Monumento en Honor a Rocky en Saltillo

Luego de los sucesos ocurridos en fechas recientes relacionados con el maltrato animal en la ciudad de Saltillo, se llevó a cabo una reunión entre el alcalde y distintos grupos de activistas para abordar la situación y dar seguimiento a las acciones emprendidas.

Durante el encuentro se aclararon diversos puntos, entre ellos, el caso de Liliana "N", quien ya fue vinculada a proceso por las autoridades como parte de las medidas dictadas por la autoridad judicial.

Así mismo, se dio a conocer que se contempla la construcción de un monumento en honor a Rocky, como un homenaje y un legado que recuerde lo ocurrido, además de fortalecer el llamado a la protección y el bienestar animal.

Presunta responsable del caso "Rocky" permanece en prisión preventiva

El caso de presunto maltrato animal contra el perro "Rocky" en Saltillo concluyó con la vinculación a proceso de Liliana "N", señalada como presunta responsable de atropellar y arrastrar al animal con una camioneta. Tras la difusión de videos en redes sociales, la Fiscalía General del Estado de Coahuila inició las investigaciones y ejecutó un cateo en el domicilio relacionado con los hechos, mientras que la mujer fue detenida y quedó bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Aunque "Rocky" recibió atención veterinaria especializada durante varios días, su estado de salud se agravó y finalmente falleció debido a las lesiones y complicaciones que presentó. Con su muerte, las autoridades informaron que el proceso penal podría agravarse conforme a la legislación vigente en materia de maltrato animal.

Durante el desarrollo del proceso, la defensa de la imputada solicitó modificar la medida cautelar por presuntos problemas de salud mental; sin embargo, el juez rechazó la petición y determinó que permaneciera en prisión preventiva mientras continúa la investigación complementaria.