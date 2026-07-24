Sociedad

Proponen Construir Monumento en Honor a Rocky en Saltillo

Se dio a conocer que se contempla la construcción de una estatua en honor a Rocky, el perro que murió tras ser arrastrado y arrollado en Saltillo.

Proponen Construir Monumento en Honor a Rocky en SaltilloSe contempla la construcción del monumento como un homenaje para recordar lo sucedido con Rocky. Foto: N+

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Saltillo planea honrar a Rocky con un monumento tras su trágica muerte. Un llamado a proteger a los animales. ¿Qué opinas sobre este homenaje?

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