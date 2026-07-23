¿Qué Pasó con el Perro Rocky? Caso de Maltrato Animal en Saltillo

Un nuevo caso de maltrato animal se registró en Saltillo. A través de videos en redes sociales, se dio a conocer como una camioneta atropella y arrastra a un perro amarrado de su parte trasera. Después de los hechos ocurridos en el Fraccionamiento Villa San Miguel de Saltillo, Policía Ambiental presentó la denuncia, así mismo, la asociación, Dignidad Animal le dió seguimiento al caso.

Tiempo después, mediante un comunicado la asociación, informó que el perro se encontraba con vida y recibiendo atención médica especializada, sin embargo, su estado de salud es delicado y su pronóstico permanece como reservado.

Catean residencia de Liliana "N", presunta agresora de "Rocky"

La residencia de la presunta agresora del perro ubicada Fraccionamiento Villas de San Miguel, lugar donde habría ocurrido el maltrato contra “Rocky”, fue cateada luego de ejecutarse una orden de cateo.

Usuarios de redes sociales identificaron a la presunta agresora como Liliana "N", quien hasta el 21 de julio del 2026 no había sido ubicada por la Fiscalía General del estado de Coahuila (FGEC).

Detienen a Jorge "N", esposo de la presunta agresora de "Rocky"

La noche de este 20 de julio del 2026, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y de servicios periciales de la FGEC ingresaron a la residencia donde sólo encontraron al esposo de la mujer identificado como Jorge “N”, quien fue detenido por presuntamente obstaculizar la investigación y amenazar a agentes de la FGEC. Rescatistas, activistas y vecinos se manifestaron frente a la residencia exigiendo la detención de la agresora, así como la pena máxima por crueldad animal que en Coahuila es de 4 a 8 años de prisión.

Detienen a Liliana "N" en Saltillo

El 21 de julio del 2026, Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGEC) informó la detención de Liliana "N", presunta responsable del maltrato animal cometido contra el perro "Rocky" después de atropellar y arrastrar al perro en una camioneta de lujo.

El 22 de julio del 2026, el delegado de la Fiscalía General del Estado de Coahuila, Julio Loera, confirmó que Liliana “N” fue detenida y ya se encontraba formalmente vinculada a proceso por maltrato animal en Saltillo. Señaló que la detenida se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, conforme a lo determinado por el Poder Judicial.

Loera explicó que, por respeto a la autonomía del Poder Judicial, la FGEC solo proporcionará información oficial al concluir el proceso. Sin embargo, aclaró que desde el primer momento se ha actuado con toda la fuerza de la ley, y que la detención de Liliana “N” representa una acción contundente contra el maltrato animal en Coahuila.

Asimismo, el funcionario confirmó que el gobernador del estado, Manolo Jiménez, ha estado al pendiente del caso y ha instruido que se actúe con todo el peso de la ley sin excepciones, ya que en Coahuila los casos de maltrato animal son impermisibles.

¿Qué pasó con Rocky?

Durante el día del 22 de julio del 2026 se confirmó la muerte de "Rocky", el perro que permanecía bajo atención médica luego de un presunto caso de maltrato animal ocurrido en Saltillo.

Con su muerte, el proceso legal en contra de Liliana "N", quien fue detenida como presunta responsable de los hechos, podría agravarse y alcanzar una pena de hasta 8 años de prisión, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente para este tipo de delitos.

La FGEC informó que las investigaciones continúan con el objetivo de esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes en este caso. Asimismo, las autoridades señalaron que se dará seguimiento al proceso conforme avancen las diligencias y los resultados de las investigaciones.

El médico veterinario informó que el perro comenzó a presentar una disfunción del nervio vago, estructura que controla diversas funciones vitales del organismo. Esta condición provocó un deterioro progresivo en su capacidad de oxigenación, lo que derivó primero en un paro respiratorio y, posteriormente, en un paro cardiaco.

Asimismo, destacó que desde el momento en que el animal ingresó al hospital veterinario y hasta sus últimos instantes, recibió atención médica oportuna y profesional. De acuerdo con el diagnóstico, la causa de muerte fue un síndrome inflamatorio generalizado.

Piden modificar la medida cautelar de Liliana "N" por por presuntos problemas de salud mental

La defensa de Liliana "N", imputada por el delito de maltrato animal, solicitó al juez que se modificara la medida cautelar argumentando presuntos problemas de salud mental, sin embargo, la petición fue rechazada durante la audiencia.

El delegado de la FGEC, Julio Loera, informó que la imputada tampoco promovió un amparo ni solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que su situación jurídica fue resuelta en la audiencia inicial.

Como resultado, el juez la vinculó a proceso y determinó que permanezca en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria por el caso, el cual se agravó luego de la muerte del perro Rocky.