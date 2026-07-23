Seguridad

¿Qué Pasó con el Perro Rocky? Caso de Maltrato Animal en Saltillo

Después de días bajo atención médica en Saltillo, el perro "Rocky" murió después de ser atropellado y arrastrado intencionalmente.

Después de días bajo atención médica en Saltillo, el perro "Rocky" murió después de ser atropellado y arrastrado intencionalmente.El trágico final de "Rocky" causa indignación en México. Foto: N+

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El trágico final del perro "Rocky" ha causado indignación en México al morir después ser atropellado y arrastrado intencionalmente en Saltillo.

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