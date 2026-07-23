Dana Yanina "N" Acude a Audiencia por Presunta Implicación en el Caso Dafne Zapata

La audiencia inicial de Dana Yanina “N”, de 18 años de edad y señalada como presunta implicada en el caso de Dafne Zapata Quintos, se lleva a cabo este jueves en el Centro Integral de Justicia de Altamira, Tamaulipas.

La joven arribó al recinto judicial alrededor de la 1:20 de la tarde, donde comenzaron las diligencias correspondientes ante la autoridad judicial. La audiencia se desarrolla al interior de las salas del Centro Integral de Justicia y hasta el momento no se han dado a conocer mayores detalles sobre las determinaciones que pudieran tomarse en esta etapa del proceso.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Inicia Audiencia de Dana Yanina Detenida por Caso Dafne Zapata Quintos en Altamira

Dana Yanina "N" fue detenida la noche del miércoles

De acuerdo con la información recabada, Dana Yanina “N” fue detenida entre las 9:00 y las 10:00 de la noche del miércoles. Posteriormente, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía en Ciudad Madero, donde permaneció bajo resguardo durante la noche.

Horas más tarde, fue llevada al Centro Integral de Justicia de Altamira para comparecer en la que representa la primera audiencia relacionada con su presunta participación en el caso de Dafne Zapata Quintos.

La joven es la primera persona detenida dentro de las investigaciones que realizan las autoridades por este caso. Se espera que, conforme avance la audiencia, la Fiscalía dé a conocer los cargos que le son imputados y las medidas cautelares que podrían solicitarse.