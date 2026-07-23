Seguridad

Dana Yanina "N" Acude a Audiencia por Presunta Implicación en el Caso Dafne Zapata

Luego de ser detenida la noche del miércoles, Dana Yanina fue trasladada al Centro Integral de Justicia de Altamira para enfrentar la audiencia inicial

Dana Yanina "N" Comparece Ante Juez en Altamira por Presunta Implicación en el Caso Dafne ZapataDana Yanina "N" Comparece Ante Juez en Altamira por Presunta Implicación en el Caso Dafne Zapata. Foto: Karla Martínez

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Dana Yanina 'N', de 18 años, comparece ante el juez en Altamira por su presunta implicación en el caso Dafne Zapata. La audiencia inicial ya está en marcha. ¿Qué decisiones se tomarán?

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+