Seguridad

Incineran Cerca de 800 Kilos de Drogas y Destruyen Máquinas Tragamonedas Aseguradas en Veracruz

La FGR, realizó incineración de varios kilos de droga y máquinas tragamonedas en instalaciones de la Base Aeronaval en Veracruz

Las autoridades realizaron incineración de droga y máquinas en Veracruz. Foto: FGRLas autoridades realizaron incineración de droga y máquinas en Veracruz. Foto: FGR

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Veracruz: FGR incinera casi 800 kilos de narcóticos y destruye máquinas tragamonedas. Conoce cómo se llevó a cabo este importante operativo de seguridad.

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