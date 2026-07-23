Incineran Cerca de 800 Kilos de Drogas y Destruyen Máquinas Tragamonedas Aseguradas en Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR), informó este jueves 23 de julio, que se llevó a cabo un evento de incineración de 797 kilos 101 gramos 92 miligramos de narcóticos y se realizó la destrucción de 115 máquinas tragamonedas, a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz.

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De acuerdo con la información, en el evento se incineraron 770 kilos 909 gramos 610 miligramos de marihuana, 25 kilos 167 gramos 600 miligramos de clorhidrato de cocaína, 966 gramos 900 miligramos de clorhidrato de metanfetamina, 56 gramos 982 miligramos de metanfetamina, 24 unidades de clorhidrato de Clobenzorex y seis unidades de metanfetamina, así como la destrucción de los minicasinos referidos.

La incineración se llevó a cabo, en las instalaciones de la Base Aeronaval, las cuales fueron acondicionadas para el evento de destrucción de narcóticos y objetos del delito. En dicho evento estuvieron presentes autoridades de los tres órdenes de gobierno, representantes de las corporaciones de seguridad del estado e integrantes de la mesa de coordinación estatal para la construcción de paz y seguridad.

Además, en dicha incineración participaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM) y peritos en química forense, fotografía y video de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes estuvieron bajo la supervisión del Órgano Interno de Control, para dar certeza del tipo y peso de los narcóticos.

Aseguran máquinas tragamonedas en Veracruz

La Fiscalía General del Estado (FGE), logró el aseguramiento de 65 máquinas tragamonedas, mediante un despliegue operativo dirigido contra un grupo delictivo presuntamente dedicado a la extorsión. Esto fue mediante cuatro cateos en Veracruz.

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De acuerdo a investigaciones, se estableció que la forma de operar de los grupos delictivos consistía en la colocación forzada de máquinas tragamonedas en establecimientos comerciales, en caso de que los propietarios se negaran, el grupo procedía a exigir el pago de "cobro de piso".