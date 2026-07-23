Detienen al "Kado", Líder de Los Arellano Félix, y al "Chino Payaso", Cabecilla del CJNG

Fuerzas federales detuvieron este jueves 23 de julio de 2026 a los objetivos prioritarios Héctor Manuel "N", alias "Kado", y a Óscar "N", alias "Chino Payaso", presuntos generadores de violencia en el norte del país.

Héctor Manuel "N" fue detenido en Valladolid, Yucatán, por elementos de la Marina, FGR y la SSPC, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos.

¿Quién es "El Kado"?

"El Kado" o "El Cazador" es identificado como uno de los principales líderes del Cártel de los Arellano Félix, responsable de coordinar actividades de trasiego de droga hacia Estados Unidos, además de realizar extorsiones, homicidios y otros hechos violentos en Baja California.

Este operaba en los municipios de Tijuana, Tecate, región Valle de Guadalupe, Ensenada, Baja California. Coordina actividades delictivas, extorsión, venta y distribución de drogas.

Además, sostenía una constante disputa con grupos del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, por el control de las rutas usadas para el trasiego de sustancias ilícitas hacia Estados Unidos.

Detención de objetivos prioritarios. Foto: SSPC

¿Quién es el “Chino Payaso”?

En tanto, Óscar "N" fue detenido en Bahía de Banderas, Nayarit, por elementos del Ejército, SSPC y la FGR, como resultado de meses de trabajos de inteligencia, investigación y seguimiento.

En acciones coordinadas del @GabSeguridadMX fueron detenidos dos objetivos prioritarios de organizaciones criminales. En Yucatán, derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, elementos de @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y el Centro Nacional de… pic.twitter.com/TH4lXvJ72G — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) July 23, 2026

Óscar “N” es identificado como líder delictivo del CJNG en la Zona Metropolitana de Monterrey, Nuevo León, y se le relaciona con distribución de droga, tráfico de armas y lavado de dinero. Operaba desde Jalisco a Nayarit.

Además, se le señala de abastecer de armamento a células delictivas y ser responsable de agresiones a autoridades, bloqueos e incendios en la entidad.

"Estas detenciones ayudarán a disminuir la violencia en estas entidades federativas", informó vía la red social X el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

AMP