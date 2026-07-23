Narcotráfico

Detienen al "Kado", Líder de Los Arellano Félix, y al "Chino Payaso", Cabecilla del CJNG

Alias "Kado" fue detenido en Yucatán derivado del intercambio de información con agencias de Estados Unidos, mientras que "Chino Payaso" cayó en Nayarit

Elementos del Ejército Mexicano. Foto: Cuartoscuro/ArchivoElementos del Ejército Mexicano. Foto: Cuartoscuro/Archivo
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