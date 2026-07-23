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Noruega Denunciará Caso Balogun y Presión de Trump ante la FIFA: “Infantino Debe Admitir Error”

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Futbol, presentará una denuncia formal por la suspensión de la sanción contra Balogun y adelantó que Infantino “debe admitir su error”

Folarin BalogunNoruega presentará una queja formal por el caso Folarin Balogun. Foto: Reuters

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Controversia en el Mundial 2026: Trump interviene y Balogun juega pese a sanción. Noruega llevará el caso a la FIFA. Infantino en el ojo del huracán.

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