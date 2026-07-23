Noruega Denunciará Caso Balogun y Presión de Trump ante la FIFA: “Infantino Debe Admitir Error”

Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Futbol, ha anunciado que presentará una denuncia formal por la suspensión de la sanción contra Folarin Balogun previo al juego entre Estados Unidos y Bélgica en el Mundial 2026. La funcionaria señaló que Gianni Infantino “debe admitir su error”.

Donald Trump admitió que llamó a Gianni Infantino para pedir que se retirara el castigo por una tarjeta roja a Folarin Balogun.

Pese a la queja de la UEFA, la estrella estadounidense jugó el partido contra Bélgica de octavos de final.

La controversia que manchó el Mundial 2026

Uno de los momentos más criticados del Mundial 2026 llegó cuando se retiró la suspensión a Folarin Balogun. El delantero estrella de Estados Unidos había sido expulsado durante el partido de dieciseisavos de final contra Bosnia y Herzegovina.

No obstante, el jugador salió a la cancha contra Bélgica, a pesar de que el reglamento explícitamente menciona que un jugador expulsado no puede disputar el siguiente partido. La controversia alcanzó su mayor punto cuando Donald Trump admitió que marcó por teléfono a Gianni Infantino para interceder por Balogun.

Bélgica arrasó con Estados Unidos en la cancha y pasó a la siguiente fase con contundente 4-1. No obstante, la controversia ha sobrevivido al Mundial.

Noruega presentará denuncia por caso Balogun

Durante una entrevista con The Times, Lise Klaveness, presidenta de la Federación Noruega de Futbol, adelantó que presentará una denuncia formal ante el Comité de Ética de la FIFA por la intervención de Donald Trump. La exfutbolista y abogada de 45 años declaró:

“En primer lugar, esto no debió haber ocurrido. Ahora es fundamental mantener una comunicación honesta al respecto. Todos sabemos que este veredicto estuvo influido por fuerzas externas y que no siguió el procedimiento adecuado”.

Además, Lise Klaveness pidió que Gianni Infantino admita que levantar la suspensión a Folarin Balogun:

“Necesitamos que nuestro líder en la FIFA reconozca que esto fue un error”.

La presidenta de la Federación Noruega agregó que no puede permitirse la intromisión directa de actores políticos en cuestiones deportivas:

“Si se empieza a ceder de esta forma ante los líderes estatales y la política de los Estados, se altera tanto el propio comportamiento como el de la organización, además de traspasar la línea roja sobre los asuntos en los que los líderes estatales deberían intervenir”.