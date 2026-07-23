¿Quién es Ma Jin y Cuántas Medallas Ha Ganado para México en Clavados?

México lleva varias décadas siendo una potencia mundial en clavados. Buena parte de este éxito es mérito de la entrenadora Ma Jin, quien ha preparado a varios de los principales clavadistas mexicanos.

¿Quién es Ma Jin y cuál es su trayectoria en los clavados?

En agosto del 2025 se celebró el Mundial de Clavados en Singapur. En aquella competencia, Osmar Olvera ganó cuatro medallas: 3 de plata y una de oro. Aquel año, Olvera sería reconocido con el Premio Nacional del Deporte.

No obstante, en todo momento el deportista señaló que su triunfo había sido posible gracias al entrenamiento recibido por Ma Jin. La coach china se volvió entrenadora después de retirarse por la fuerza. A los 17 años, un accidente en la alberca le dejó ciega temporalmente y le alejó de los clavados. Tras recuperar la vista, estudió en la Universidad del Deporte de Pekín, de donde se graduó con honores.

Ma Jin llegó a México en 2003 gracias a un programa de cooperación binacional entre México y China. Desde entonces, ha entrenado a varios de los principales clavadistas mexicanos. El Comité Olímpico Internacional menciona que la entrenadora fue clave en el éxito de Paola Espinosa, Rommel Pacheco, Laura Sánchez, Alejandra Orozco y Tatiana Ortiz.

En 2012, Ma Jin fue galardonada con la Orden del Águila Azteca, máximo reconocimiento que México otorga a extranjeros que han contribuido significativamente al país. Sin embargo, la entrenadora no ha podido obtener todos los reconocimientos que corresponden a su labor. Por ser extranjera, le ha estado vedado el Premio Nacional del Deporte.

¿Cuántas medallas ha ganado Ma Jin para México en clavados?

La primera medalla olímpica que ganó Ma Jin para México llegó durante los Juegos Olímpicos de Pekín, cuando Espinosa y Ortiz obtuvieron el bronce en clavados sincronizados en plataforma de 10 metros. En Londres 2012, Paola Espinosa y Alejandra Orozco ganaron la medalla de plata en la misma disciplina.

En París 2024, México ganó la plata en clavados sincronizados desde trampolín de 3 metros. Además, Osmar Olvera ganó en solitario el bronce en trampolín de 3 metros.

En total, Ma Jin ha estado detrás de cuatro medallas en Juegos Olímpicos para México. Hay altas posibilidades de que Olvera se corone con una medalla de oro en Los Ángeles 2028, la que sería la quinta medalla olímpica de la entrenadora china para México.