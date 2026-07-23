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¿Quién es Ma Jin y Cuántas Medallas Ha Ganado para México en Clavados?

Ma Jin llegó a México en 2003 gracias a un programa de cooperación binacional entre México y China; desde entonces, ha entrenado a varios de los principales clavadistas mexicanos

La entrenadora china Ma Jin. Foto: Gobierno de MéxicoLa entrenadora china Ma Jin. Foto: Gobierno de México

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Ma Jin, la entrenadora detrás de 4 medallas olímpicas para México, gana más que la presidenta. ¿Por qué su labor es tan valiosa? Conoce su trayectoria y contribuciones.

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