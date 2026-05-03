Randal Willars Gana Plata en Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026 en China

Randal Willars subió al podio en la Súper Final de la Copa del Mundo de Clavados 2026, donde obtuvo la medalla de plata en la prueba de plataforma de 10 metros varonil.

El sublíder mundial logró un total de 538.15 puntos.

La competencia se realiza en China, donde Willars se posiciona como sublíder mundial en esta disciplina.

El clavadista mexicano avanzó en la eliminatoria directa tras imponerse al ucraniano Mark Hrytsenko con 258.15 puntos contra 255.10.

Asimismo, acumuló 494.30 puntos para clasificar a la disputa por el podio.

El originario de Tijuana, Baja California, quedó apenas a 4.80 puntos del oro, que fue para el chino Yuming Bai.

Willars se mantuvo en la pelea por el primer lugar hasta el final. La diferencia mínima con el competidor asiático reflejó una contienda cerrada al máximo nivel en el evento de la World Aquatics.

El podio lo completó otro representante chino, Junjie Lian, quien se colgó el bronce, mientras que el australiano Cassiel Rousseau finalizó en la cuarta posición.

Información en desarrollo...