Shakira Reúne a 2 Millones en Megaconcierto Histórico en Playa de Copacabana

Alrededor de 2 millones de fans se rindieron este sábado 2 de mayo ante una Shakira que, además de los clásicos de siempre y sus nuevos éxitos, cantó al lado de figuras icónicas de Brasil en la playa de Copacabana en Rio de Janeiro.

Con su hit "La fuerte", la colombiana abrió su megaconcierto gratuito en la icónica costera, ante una multitud congregada para ver a la estrella del pop latino más importante de la actualidad.

Eduardo Cavaliere, alcalde de Rio, confirmó la asistencia oficial, según datos de Riotour, la empresa organizadora del evento.

"Todo el mundo en Río con @Shakira: 2 millones de personas. La Loba hizo historia en Río. Pueden compartirlo: es la cifra oficial de @Prefeitura_Rio", publicó en su cuenta de X.

Bajo la luna llena, una loba formada con drones se proyectó en el cielo minutos antes de la aparición de la artista en el escenario, con más de una hora de retraso y vestida con los colores y la bandera de Brasil, en medio del chasquido de miles de abanicos del público.

Todo Mundo no Rio com @shakira : 2 milhões de pessoas. A Loba fez história no Rio. Pode espalhar porque é número oficial da @Prefeitura_Rio .



Fonte: Riotur



Todo el mundo en Río con @Shakira: 2 millones de personas. La Loba hizo historia en Río. Pueden compartirlo: es la cifra… pic.twitter.com/jhq9bJIHtg — Eduardo Cavaliere (@CavaliereRio) May 3, 2026

Anitta fue la primera sorpresa. Apareció hacia la mitad del megaconcierto para interpretar "Choka Choka", el tema recientemente lanzado por las artistas, y con el que ambas hicieron vibrar al público con su pegajoso ritmo.

Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña solo se confirmó cuando su cuerpo se iluminó sobre la pasarela con un traje tan brillante como el de Shakira, a la que llamó de "Rainha" (reina) al saludarla.

El segundo invitado, Caetano Veloso, llevó con su voz y la de la colombiana la ternura de las canciones infantiles al palco con "O Leaozinho", uno de los clásicos del brasileño.

El cantautor fue uno de los primeros artistas que Shakira descubrió al llegar a Brasil a sus 18 años cuando hizo sus primeras giras en el país.

"Qué honor", dijo la colombiana emocionada.

Como si fuera poco, María Bethania, hermana de Caetano y otra de las grandes figuras de la música en el país suramericano, subió al escenario para cantar con la barranquillera, "O que é, o que é", una canción de Gonzaguinha que exalta la vida y uno de los clásicos más emblemáticos del repertorio de esta nación, con el batuque de una típica batería de samba.

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Con información de Agencias

ASJ