Desde Badiraguato, Enrique Inzunza Asegura que Regresará al Senado Este Miércoles

Con un video difundido en redes sociales, el senador por Sinaloa, Enrique Inzunza, refrendó que estará presente en el inicio de los trabajos de la próxima legislatura, el miércoles de la siguiente semana, con lo que deja claro que no solicitará licencia a su cargo pese a los señalamientos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico surgidos en Nueva York.

“Los saludo desde mi terruño, aquí en esta loma donde suelo venir los fines de semana a llenarme de energía del monte… Esta semana, el miércoles inician los trabajos de la próxima legislatura, ahí nos vemos”, expresó el legislador.

La postura de Inzunza se da en un contexto en el que el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, ya solicitó y obtuvo licencia para separarse del cargo, mientras avanzan investigaciones relacionadas con acusaciones similares. También el exalcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, optó por pedir licencia.

Previamente, el senador había señalado que no solicitaría licencia y que, en caso de ser requerido, acudirá a cualquier citación de las autoridades mexicanas.

Las y los saludo desde mi terruño, Badiraguato, Sinaloa, a donde recalo cada fin de semana a caminar sus veredas y a escuchar el canto de sus pájaros.



Nos estamos preparando para iniciar los trabajos de la Comisión Permanente, este próximo miércoles 6 de mayo.



Y de qué mejor… pic.twitter.com/twUtUA3r6S — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 3, 2026

Se queda

Defendió su permanencia en el Senado al argumentar que fue electo para representar a la ciudadanía y que mantendrá sus funciones conforme a la Constitución. “He asumido esta encomienda con dignidad, integridad y compromiso indeclinable con la ley”, afirmó.

Inzunza ha rechazado las acusaciones en su contra, las cuales calificó como falsas, y destacó su trayectoria de más de 25 años en el ámbito judicial en Sinaloa, donde se desempeñó como magistrado presidente durante casi 11 años.

El legislador reiteró que enfrentará los señalamientos desde el ejercicio de su cargo y que colaborará con las autoridades dentro del marco legal correspondiente.

Historias recomendadas:

Yeraldine Bonilla Rinde Protesta como Gobernadora Interina de Sinaloa

Hombre Armado Ataca a Familia y Policías en Los Mochis, Sinaloa



