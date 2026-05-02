Luego de que la noche de este viernes 1 de mayo Rubén Rocha Moya pidiera solicitud al cargo de gobernador, después ser acusado por la Fiscalía de Nueva York por su presunta relación con el Cártel de Sinaloa, la mañana de este sábado el Congreso del Sinaloa aprobó la licencia y nombró a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado.

Yeraldine Bonilla Valverde fue nombrada como gobernadora durante una sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa.

fue nombrada como gobernadora durante una sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa. Es la primera mujer gobernadora en la historia de Sinaloa .

en la historia de . Minutos antes, en la misma sesión, se aprobó la licencia para que Rubén Rocha Moya se separara del cargo.

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Congreso de Sinaloa nombra a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora con 33 votos a favor

Durante la sesión extraordinaria del Congreso de Sinaloa, la diputada del PRI Paola Iveth Gárate Valenzuela pidió que la licencia no sea usada como una forma de evadir a la justicia: “No a la licencia como refugio”, dijo.

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La legisladora también pidió “que no se utilice el aparato del Estado para proteger a alguien” y pidió que el nuevo gobierno no sea una continuación del anterior. Por su parte, la diputada morenista Juana Minerva Vázquez advirtió que “cualquier procedimiento debe seguir su curso por los cauces legales”.

Después de la consideraciones en el estrado emitidas por varias diputadas, se realizó la votación para elegir a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora. En la pizarra electrónica, pasadas las diez de la mañana, hora local, se aprobó su nombramiento con 33 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.

Tras un breve receso, Yeraldine Bonilla Valverde ingresó al pleno y subió al estrado, donde rindió protesta como gobernadora interina del estado de Sinaloa.

¿Quién es Yeraldine Bonilla Valverde, nueva gobernadora de Sinaloa?

Yeraldine Bonilla Valverde es licenciada en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Además, ha participado en actividades extracurriculares en atención y cuidados básicos a niños y niñas en guarderías infantiles. Posteriormente, trabajó como asistente educativa para niños indígenas en el campo en el campo Rene-Produce, una de las principales empresas agrícolas de Sinaloa.

Fue diputada local por Morena durante la LXIII Legislatura del Congreso de Sinaloa, en el período comprendido del 01 de octubre de 2018 al 30 de septiembre del 2021. Tras dejar la diputación, fue subsecretaria de Estudios, Proyectos y Desarrollo del Estado de Sinaloa, desde noviembre del 2021 hasta marzo del 2024, bajo el gobierno de Rubén Rocha Moya.

También fue encargada de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa durante el 5 de agosto al 6 de septiembre del 2025. Volvió al Congreso de Sinaloa en 2024 como diputada de la LXV Legislatura, abanderada por el Partido Verde Ecologista de México.

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El 5 de abril del 2025, durante una ceremonia para comenzar las obras en el Malecón Margen Izquierda, en Culiacán, Rubén Rocha Moya se refirió a la entonces presidenta del Congreso como “meserita”. Durante el acto público el entonces gobernador dijo:

“Yeraldine Bonilla Velarde, diputada, ella es la presidenta de la Cámara. Espero que no te enojes, pero para que sepan aquí. ¿Quién era Yeraldine?, ya es la segunda vez que era diputada. Yeraldine era una meserita de una lonchería de Dimas”.

Video:Gobernador de Sinaloa Nombra Secretaria de Gobierno a Mujer que Antes Llamó "Meserita"

En aquella ceremonia, Rubén Rocha Moya también aseguró que Bonilla Velarde se accedió al cargo por una tómbola y que él fue su padrino político, al nombrarla subsecretaria:

“Nada más que lo tocó una de las tómbolas de Morena, y se vino de diputada. Ya la nombré una vez subsecretaria de Seguridad”.

Sin embargo, meses más tarde habría de incorporar a la diputada a su gobierno. En octubre del 2025, Yeraldine Bonilla Valverde fue nombrada secretaria general de Gobierno, en sustitución de Feliciano Castro Meléndrez, quien pasó a liderar la secretaría estatal de Economía. Fue la primera mujer nombrada en este cargo en la historia de Sinaloa.

El 2 de mayo, durante una sesión extraordinaria y en medio de un fuerte operativo de seguridad alrededor del Congreso, Yeraldine Bonilla Valverde fue nombrada como gobernadora interina del estado de Sinaloa. Es la primera mujer gobernadora en la historia de la entidad.

¿De qué se le acusa a Rubén Rocha?

La Fiscalía de Nueva York acusa a Rubén Rocha Moya, de 76 años, de presunta asociación con el Cártel de Sinaloa para distribuir drogas hacia Estados Unidos.

El fiscal federal Jay Clayton señaló que dicha organización criminal ha operado durante décadas con impacto en ese país. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, al mandatario se le imputan delitos como conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos.

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