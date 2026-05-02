Congreso de Sinaloa Aprueba Licencia de Rubén Rocha Moya Por Investigación

El Congreso del estado de Sinaloa aprobó, por unanimidad hoy 2 de mayo 2026, la licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya para separarse del cargo durante 30 días, mientras se desarrolla una investigación en su contra por presuntos vínculos con el crimen organizado.

La sesión fue convocada por Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva, quien citó a los legisladores a una sesión pública extraordinaria este sábado 2 de mayo de 2026 a las 8:00 horas. Tras el análisis correspondiente, los diputados aprobaron la solicitud de licencia.

La decisión ocurre luego de que, la noche del viernes 1 de mayo, Rocha Moya solicitara formalmente separarse del cargo. En un mensaje, el mandatario aseguró que enfrenta las acusaciones con tranquilidad.

“Tengo la conciencia tranquila. Una vida de trabajo respalda mis palabras. Lo digo clara y contundentemente: son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, expresó. Añadió que puede ver de frente a la ciudadanía y a su familia, y afirmó que demostrará su inocencia ante las autoridades.

El gobernador también subrayó que solicitó la licencia con el objetivo de facilitar la actuación de la Fiscalía General de la República en la indagatoria, además de señalar que se trata de una decisión basada en su “convicción republicana”.

Sheinbaum Fija Postura del Gobierno ante Acusación de EUA sobre Gobernador Rubén Rocha Moya

¿De qué se le acusa a Rubén Rocha?

La Fiscalía de Nueva York acusa a Rubén Rocha Moya, de 76 años, de presunta asociación con el Cártel de Sinaloa para distribuir drogas hacia Estados Unidos.

El fiscal federal Jay Clayton señaló que dicha organización criminal ha operado durante décadas con impacto en ese país. De acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense, al mandatario se le imputan delitos como conspiración para la importación de narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos.

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