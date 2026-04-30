"No Hay Nada que Temer": Rubén Rocha Moya por Acusación en EUA
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que no le teme a nada porque siente ser "una persona limpia"
Este jueves, 30 de abril de 2026, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, aseguró que "no hay nada que temer", luego de la acusación de Estados Unidos de América (EUA) por asociación con el Cártel de Sinaloa.
Rocha Moya descartó la posibilidad de separarse del cargo aunque pidió "no adelantar vísperas, todo en su momento" y aseguró que no le teme a nada porque siente ser "una persona limpia".
"No porque no temo, no hay nada que temer, no le temo a nada, nada, porque yo siento ser una persona limpia", señaló.
Dijo que no da la cara por los otros nueve funcionarios acusados por Estados Unidos de participar en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico con el cártel de Sinaloa para importar grandes cantidades de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a Estados Unidos.
."No, por nadie, cada quien que la de (la cara) por si mismos", puntualizó el gobernador de Sinaloa.
El gobernador Rocha Moya reiteró que está tranquilo y que seguirá trabajando para sacar adelante Sinaloa.
"Vamos a sacar adelante Sinaloa, que es un gran estado, hoy lo dijo la presidenta en la mañanera, dijo, Sinaloa lamentablemente estigmatizado por otras partes por el tema de la seguridad y demás, Sinaloa es un gran estado, los que habitan Sinaloa es un gran pueblo, el pueblo de Sinaloa lo merece todo, Sinaloa es el granero de la república, sí, nosotros somos productores, aquí ustedes son los que aportan para que seamos justamente el granero de la república", destacó.
Funcionarios de Sinaloa acusado por asociación con el Cártel de Sinaloa
Los funcionarios de alto rango de Sinaloa, tanto en activo como retirados, implicados en el caso son:
- Rubén Rocha Moya, actual gobernador de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Enrique Inzunza Cazarez, senador, exsecretario general de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Damaso Castro Zaavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Marco Antonio Almanza Avilés, exjefe de la policía de Investigación de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Alberto Jorge Contreras Nunez, alias 'Cholo', exjefe de la policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecreatrio de Seguridad Pública de Sinaloa, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- José Antonio Dionisio Hipólito, alias 'Tornado', exsubdirector de la policía municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Juan de Dios Gámez Mendivil, alcalde de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una pena máxima de cadena perpetua o pena mínima obligatoria de 40 años de prisión.
- Juan Valenzuela Millán, alias 'Juanito', excomandante de alto rango en la Policía Municipal de Culiacán, acusado de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, además de Secuestro con resultado de muerte y conspiración para cometer secuestro con resultado de muerte. En caso de ser declarado culpable enfrentaría una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
