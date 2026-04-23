El Químico que Fabricaba Pastillas Adulteradas para el Cártel de Sinaloa: ¿Quién Es Reynoso?

Este jueves, 23 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) sancionó a varias empresas y sujetos que suministraban precursores para fabricar fentanilo al Cártel de Sinaloa, entre ellos un químico mexicano.

El Cártel de Sinaloa es una organización terrorista extranjera y uno de los mayores productores de fentanilo y otras drogas ilícitas destinadas a Estados Unidos. La OFAC lo cataloga como uno de los cárteles de la droga más poderosos del mundo, que opera extensas redes transnacionales para facilitar la adquisición de precursores químicos en Asia y sintetizarlos en fentanilo y otras drogas sintéticas en sus laboratorios clandestinos en México.

Las empresas sancionadas con sede en México son:

Química Soluciones y Logística Interna Bajío, S.A. de CV (Química), con sede en León, Guanajuato.

Corporativo y Enlace Ram SA de CV (Enlace Ram), con sede en Jalisco.

Enlace Forwarding Mexico, S. de RL de CV (Enlace Forwarding), en el Estado de México.

Cargo Global 3PS, S. de RL de CV (Cargo Global) en Guadalajara, Jalisco.

Reyma Global Trading SA de CV (Reyma), empresa importadora con sede en la Ciudad de México.

Aduaeasy S. de RL de CV (Aduaeasy), empresa importadora de productos químicos utilizados en la producción de metanfetamina que ha recibido envíos de productos químicos procedentes de Asia, con sede en Miechoacán.

Cabe recordar que hoy, el Gobierno de México dio a conocer detalles del operativo en contra del grupo de Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano", identificado como hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que dejó 10 detenidos.

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¿Quién es Alejandro Reynoso?

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a 23 personas y entidades que conforman una sofisticada red de adquisición de opioides sintéticos vinculada al Cártel de Sinaloa, una organización terrorista extranjera designada.

Como parte de esta extensa red ilícita de opioides, la OFAC también designó a dos mexicanos vinculadas al Cártel de Sinaloa, entre ellos:

Alejandro Reynoso Jiménez, alias 'Reynoso', un químico que dirigía laboratorios clandestinos en Guadalajara, Jalisco, donde obtenía y utilizaba precursores químicos para la producción de fentanilo destinado al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de 'Los Chapitos'.

El Departamento del Tesoro informó que ‘Reynoso’ utilizaba su farmacia Botanica 2000 en Guadalajara, para fabricar pastillas adulteradas con fentanilo para su envío a Estados Unidos. Sin embargo, Reynoso fue arrestado en Madrid, España, en noviembre de 2025.

Así como Ramiro Baltazar Félix Heras, ‘Félix’, un miembro de alto rango de la facción 'Los Mayos' del Cártel de Sinaloa, involucrado en el contrabando de fentanilo y metanfetaminas a Estados Unidos.

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