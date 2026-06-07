Marina Asegura 1.3 Toneladas de Cocaína Frente a las Costas de Guerrero

Este aseguramiento representa una afectación económica de 283 millones de pesos, señaló la Marina tras el aseguramiento.

Marina asegura 1.3 toneladas de cocaína en GuerreroFoto: Gabinete de Seguridad
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