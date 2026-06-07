Marina Asegura 1.3 Toneladas de Cocaína Frente a las Costas de Guerrero

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), por conducto de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, aseguró 29 bultos de cocaína, con un peso de 1.3 toneladas, en inmediaciones de la localidad de Boca Chica, municipio de Tecpan de Galeana, Guerrero.

A través de un comunicado informaron este domingo que dicha acción se derivó de recorridos de patrullaje y vigilancia marítima realizados por personal naval, durante los cuales se detectaron bultos en la franja costera, los cuales fueron asegurados en ese instante.

Como parte de las acciones de vigilancia marítima, personal de @SEMAR_mx aseguró aproximadamente 1.3 toneladas de cocaína frente a las costas de Guerrero.



Con este aseguramiento se evitó que cerca de 2.6 millones de dosis llegaran a las calles. En la presente administración se… pic.twitter.com/QqnUJjoHfb — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) June 7, 2026

Aseguran 29 bultos con cocaína frente a costas de Guerrero

La Marina informó que, tras el operativo de vigilancia, se logró el aseguramiento de 29 bultos con un peso aproximado (incluyendo el embalaje) de mil 360 kilogramos de cocaína, los mismos que fueron trasladados al puerto de Acapulco a bordo de una unidad aérea de la Armada de México, con el fin de ponerlos a disposición de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y ante la Fiscalía General de la República (FGR), para integrar la carpeta de investigación correspondiente y determinar su peso ministerial.

"Este aseguramiento representa una afectación económica de 283 millones de pesos, lo que debilita la estructura financiera y operativa de los grupos delictivos", señaló la Marina.

Añadió que, con esta acción, se evitó que aproximadamente 2.6 millones de dosis lleguen a la sociedad.

En la presente administración suman más de 71 toneladas de cocaína asegurada en la mar y una vez determinado el peso ministerial de dicho aseguramiento, se integrará a la sumatoria, agregó la dependencia federal.